Un joven de Córdoba, Argentina, compró una casa en la localidad de Río Cuarto y se llevó tremenda sorpresa al encontrar una puerta que conducía a una habitación secreta. Mediante un video de TikTok, el usuario Cristian mostró que el lugar se encontraba detrás de unos arbustos. Tras ser retirados, fue posible ingresar al sitio escondido.

Luego de dar con el cuarto, empezó a cortar la enredadera para ingresar. “Hay una pieza, pero no sé lo que hay. Es enorme. Me voy a armar de valor y me voy a meter, tengo que saber lo que hay porque es mi casa y tengo que saber lo que tiene”, dijo el tiktoker.

Tras ello, Cristian ingresó a la habitación, donde dio con algunos muebles, estantes y cajas, aunque no se pueden ver del todo.

El clip del usuario se convirtió en un fenómeno viral con más de 17 millones de reproducciones y miles de reacciones. La gran mayoría fueron de predicciones sobre lo que podría haber dentro de las cajas. Asimismo, un gran número de pedidos para que el joven muestre todo lo que había en el ambiente.

Posteriormente, Cristian grabó lo que encontró al ingresar al sitio. Allí, dio con varias cajas, libros, biblias y novelas antiguas. Asimismo, encontró discos de vinilo y varios documentos. Por otra parte, se asustó al hallar un roedor petrificado envuelto en una sábana.

Adicionalmente, encontró una televisión antigua, sillas de madera y muebles antiguos; sin embargo, durante su recorrido dio con otra puerta, la cual conducía al living de su hogar.

“Está embrujado”

Intrigado por todo lo que halló, el tiktoker buscó a algunos vecinos para preguntarles sobre el antiguo dueño de la propiedad. El primer hombre con el que conversó le dijo que lo que se dice en el lugar es que “el hogar está embrujado”. Luego, una chica le mencionó a una mujer llamada Adelia que sufrió quemaduras en un incendio. Otra señora también le nombró a la misma persona.

“Hay muchos objetos muy antiguos y otros que tienen pinta de ser más modernos. En la habitación secreta había unos cuernos, una cámara de fotos antigua, un sillón antiguo, libros muy viejos… En fin, todo era muy raro”, dijo el joven en conversación con La Nación.

“Ya limpié todo en ese sector, hice piso nuevo incluso y quiero poner un taller para trabajar con madera. También vino un cura la semana pasada y mis seguidores me dicen de hacer otros rituales, como llamar a curanderos, pero no estoy tan seguro. Eso me da miedo”, agregó.

Cristian continúa publicando videos relacionados a la habitación secreta mediante su cuenta de TikTok.

