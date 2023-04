Un joven de Chile se volvió viral tras mostrar la gran cantidad de productos para el hogar que pudo comprar en Argentina con 100 mil pesos chilenos (125 dólares al cambio).

Junto a su pareja, el tiktoker Juan Pablo, identificado como @soyeljota_, llegó hasta un supermercado ubicado en la provincia de Neuquén para probar si la Aduana chilena le quitaba alguna de las compras.

Luego de subir todos los productos a su auto, llegó a la frontera argentina donde tenía que pasar los controles necesarios para regresar a Chile.

Tras proceder con el trámite y revisión con Aduanas, Juan Pablo contó que “literal nos bajamos nos preguntó el caballero qué traíamos. Yo le dije que viene todo ordenado, en esta parte están los bolsos y en esta parte comida y en el portamaletas, comida. ‘Ah, ya. Ciérrenlo no más’. ¡Ni siquiera lo miró! ¡No lo miró!”.

“Literal, pasamos todo a Chile. Pueden traer cosas”, agregó el tiktoker, cuyo video acumula más de 120 mil reproducciones.

“Para nosotros es super conveniente”

En conversación con el medio Radio con Vos de Argentina, el chileno explicó que “para nosotros está súper conveniente el cambio, y más todavía yo hago el cambio en Western Union, me doblan lo que yo envío. Obviamente yo ingreso sin dinero trasandino, lo retiro en un Pago Fácil y me dan mucho más y me conviene. Literal multiplico sus precios”.

Asimismo, dio a conocer que en Argentina logra llenar el tanque del auto de su novia con $10.400 (13 dólares), algo que en Chile le costaría $55.000 (68 dólares).

“Yo no compro para vender. Lo hago por un tema de que con la Cami (su pareja) somos súper ordenados. Tenemos una despensa y compramos comida para unos cinco meses. Hicimos en el supermercado una compra de $100.000 que nos sirve para cinco o seis meses. Y con $100.000 acá tu te compras para quizás dos semanas”, agregó.

Cabe agregar que, durante los últimos días, se han registrado fuertes alzas del dólar en Argentina, hecho que ha sacudido la economía y la política del país sureño.

¿Por qué hay inflación en Argentina?

Argentina tiene casi cinco veces más inflación que el país más grande de la región, Brasil (11,1%) y más de ocho veces la de la segunda economía, México (6,2%), señala la BBC.

Tener costos que aumentan 1% cada semana en promedio pulveriza los ingresos de los argentinos, y es uno de los principales motivos por los que se ha disparado la pobreza, que hoy alcanza a entre el 42% y la mitad de la población.

Los economistas ortodoxos aseguran que la razón de fondo es sencilla: el país gasta más de lo que debería.

No se trata de que Argentina no tenga dinero, sino que la recaudación no alcanza para mantener el gasto público y los gobiernos han apelado al endeudamiento y la emisión monetaria para financiarse.

El primero dificulta las posibilidades del país de acceder a créditos a tasas similares a lo que pagan sus vecinos. Esto hace que se dependa cada vez más de la emisión monetaria, es decir, la impresión de billetes.

Esta emisión es la que genera la inflación.