El amor es uno de los sentimientos más importantes en las vidas de los seres humanos; aunque no pocos creen que está sobrevalorado, lo cierto es que este ayuda a millones de personas a sentirse especiales al lado de esa persona especial, sin importar que pasaran décadas al lado de esta. Ese es el caso de un tierno abuelito de los Estados Unidos que cada día le pide a su esposa que sea su novia, historia que se dio a conocer en Tiktok y no tardó nada para convertirse en tendencia conmoviendo a millones de usuarios.

Un amor de 64 años

El metraje fue compartido por la usuaria @mollymollzi donde se ve al adulto mayor caminar a paso lento con las manos hacia atrás portando un sobre pequeño de color rojo. De pronto, vemos que se acerca a su esposa, a quien, de forma muy tierna le pregunta: “¿Quieres ser mi San Valentín (su enamorada)?”.

De inmediato, la señora coge el sobre con mucho cuidado y, sin dudar, le responde: “¿Tú qué crees? He sido tu San Valentín por 64 años”, ambos se dan un par de besos mientras ella pregunta intrigada por el contenido de la tarjeta.

“No puedo vivir sin ti”

Podemos escuchar que la esposa lee la carta que el hombre le escribió: “Te amo, no puedo vivir sin ti”, repite de forma acongojada mientras él no la deja de mirar con amor.

Tras esto, ella lo abraza con cariño, solo para decirle: “Eres el mejor San Valentín que he tenido”, tras lo cual él le responde con la misma ternura: “Haces que todo mi mundo gire”, dicho esto el video se corta.

Ya no existe un amor así

La publicación no tardó mucho para convertirse en viral de Tiktok y, hasta el momento, ha recaudado más de 2.9 millones de reproducciones, ganándose, además, miles de comentarios de usuarios quienes aseguran que hoy en día ya no existe el amor como se vivía décadas atrás.

“Cuando dijo ‘haces que mi mundo gire’ fue muy hermoso”, “soy terminal y tengo mucho miedo de dejar a mi esposo. Sólo espero un milagro para seguir siendo su enamorada”, “¡Dios mío! Esto es puro y verdadero amor. Simplemente, adorable”, “necesitamos más videos de este señor que se vuelvan virales, no ningún chico de la isla o esa otra chica que no sabe hablar”, “es triste que ya no veremos historias de amor como esta”, “cuando me encuentro una pareja así puedo escuchar durante horas las historias que cuentan”.