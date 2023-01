El amor de Carlos Alberto Díaz hacia los animales no tiene límites. Con más de 15 millones de seguidores en las redes sociales, el ‘influencer’ de Colombia, mejor conocido como ‘el borrego’, logró cautivar al mundo entero por su contenido sobre su vida en el campo.

Esta vez, el creador de la cuenta La granja del borrego (@lagranjadelborrego), publicó un video viral de una experiencia que le tocó vivir. Según comentó el protagonista, él estaba saliendo de su casa cuando se enteró que su vaca llamada Rosalía “se había caído a un hueco”.

De inmediato, Carlos se colocó un par de botas y acudió al rescate. Al ver que su peculiar mascota se encontraba dentro de una zanja, Alberto Díaz pidió la ayuda de sus hermanos. “Usamos unas cuerdas y llamamos a más personas para que nos ayudaran”, mencionó el ‘tiktoker’ en la grabación.

Afortunadamente, el plan salió bien y ya con Rosalía libre “utilicé esta herramienta para quitarle unos palos que tenía enredados en la cola y la llevé a donde estaba el agua para bañarla porque estaba muy sucia”, contó Alberto.

Ahí no quedó todo, pues Carlos y compañía cercaron la zanja para evitar otra situación similar: “Pusimos cuatro postes, trajimos el alambre de púas y los alicates para ponerle y que ya no pueda caerse otra vez, vamos a poner cinco cuerdas (...) Rosalía, si le pasa algo yo me muero”.

Reacciones

A la fecha, el clip de @lagranjadelborrego acumula millones de reproducciones y lo seguidores Carlos aplaudieron el gesto. “Yo lo amo, es muy linda persona”, “te queremos mucho, eres muy bueno”, “tienes el cielo ganado amigo, gracias por devolverme la fe en la humanidad”, escribieron los usuarios.

