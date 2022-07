Sin duda alguna, TikTok se ha vuelto la red social más idónea para encontrar los videos más encantadores de mascotas, pero, esto no fue la excepción con un tierno perrito de México, uno de los engreídos de la casa, quien no espera la hora para ver su programa favorito: Nemo, lo cual hace echado sobre el sofá de la sala y que, tras convertirse en tendencia, se ganó millones de comentarios enamorados.

Una aficionada del séptimo arte

Nuestra protagonista se llama Cubita y cuenta con su propio canal en la aplicación china, cuyo contenido habitual es el de la simpática can compartiendo su gran pasión por ver televisión, lo que incluye películas, series y dibujos animados.

Es una verdadera cinéfila, fanática del entretenimiento audiovisual, pues en cada uno de sus videos la vemos más que emocionada disfrutando de sus shows favoritos y se dice que es ella misma la que escoge qué ver, por lo que ya cuenta con un listado de films que nunca pueden faltar, especialmente, Nemo.

“Viviendo” la película

De hecho, cuando ve esta cinta animada muestra en todo su esplendor sus emociones, por ejemplo, cuando Nemo queda huérfano, Cubita pone expresión de tristeza, pero cuando el pez supera su dolor, la perrita se muestra contenta.

El metraje nos la muestra llevando su mantita hasta el sofá, la vemos impaciente esperando a que su humano la reproduzca y mientras la película se reproduce, ella está echada o sentada sobre el sofá sumamente atenta, reaccionando a cada momento del film.

“Es mi hora de la tele en familia, me toca escoger la peli, hoy les quiero poner la de Nemo, ¡chale! Se comieron a los hermanitos de Nemo, A veces, la vida no es como queremos ¡no masques! Atraparon a Nemito, No Manchester, esos son tiburones. A esas tortugas les gusta la lechuga del diablo. ¿Crees que Nemo sepa rico, mami?”, dice la descripción del video compartido el pasado 18 de julio y que, hasta el momento, viene acumulando más de 2.6 millones de reproducciones.

Usuarios enamorados de Cubita

De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar: “El perrito de las series ancló este comentario porque nos ama”, “te quiero mucho, perrita, recomiéndame una película en el Nensflins”, “¿qué peli verá la cubana hoy?”, “te amamos perrita que ama ver Nensflins”, “qué hermosa es, que Dios la proteja siempre”.