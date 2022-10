Las mascotas nos deleitan con sus ocurrencias y en tiempos de redes sociales esto no pasa desapercibido, como es el caso de un tierno perrito en Perú quien se ha vuelto tendencia en TikTok porque, tan engreído él, no puede dormir si es que antes no le da un abrazo a su peluche favorito.

Un perrito muy engreído

El metraje fue compartido desde la cuenta de Eros, el pitbull (@eros_el_pitbull), un canal dedicado a las aventuras de esta mascota, cubriendo cada una de sus ocurrencias y travesuras, pero el metraje que ha sido todo un éxito es aquél donde lo vemos echado en su cama, muy bien abrigado, pero con un detalle que no pasó desapercibido.

Eros lleva una polera color crema, mientras entre sus patas tiene cogido el peluche de un tigre, el cual luego se resiste a soltar y lo coge con la boca para intentar conciliar el sueño. Toda una ternura.

“Así lo encontré”, dice la descripción insertada, mientras que la leyenda reza: “Con tigrito”, en relación al peluche predilecto del tierno pitbull, actitud que va en contra de esa leyenda urbana que dice que esta raza de perros son, instintivamente, violentos y rabiosos.

Enamorados de Eros

El video viene acumulando más de 2.2 millones de reproducciones en TikTok, con miles de comentarios que están encandilados con esta mascotita: “una pregunta ¿y quién cuida la casa?”, “luego dicen que son peligrosos”, “el perrito: ya uno no puede ni descansar tranquilo con su peluche”, “se ve a leguas que es una raza, peligrosamente tierno”, “ay, no, su tigre y su camisa. Un bebé muy hermoso”, “es una belleza, Dios, gracias por dejarme ver estos videos”, “qué peligro de ternura”.