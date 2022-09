Una joven utilizó su cuenta de TikTok para compartir la extraña experiencia que vivió durante una cita con un chico. La usuaria, identificada como Alrighty Aphrodite en la mencionada red social, asegura que conoció al hombre en una cafetería. Tras conversar brevemente, intercambiaron números y empezaron a escribirse.

Tuvieron un par de citas antes de que ella fuera a cenar a su casa. “Estamos cocinando y digo: ‘oye, voy a usar tu baño’”, recordó. “Él dice, ‘Perfecto, está arriba’. Esta es la primera vez que he estado en su casa. Estoy como, ok, increíble”.

Al dejar el baño, vuelve y llama su atención que no lo pudo encontrar por ninguna parte. “Así que estoy llamando y digo, ‘¿Hola? ¿Dónde diablos estás?’ Y sube del piso de abajo, porque hay tres pisos, y dice: ‘Lo siento mucho, yo también fui al baño’”.

“Estoy como, ‘ok, no te preocupes’”. Entonces, el chico le responde: “Ah, me alegro de que no pienses que eso es raro. La mayoría de las mujeres piensan que es raro”.

“¿Por qué diría que creo que eso es raro”, preguntó ella. “Tienes un baño en tu sótano, ¿verdad?”. “No. Pero, como, es un sótano”, le respondió el hombre. “Solo voy al baño en el sótano. Es un sótano. No importa”, agregó.

“Este hombre había estado orinando y defecando en el piso de su sótano. Tenía 27 años”, dijo la tiktoker, bastante alterada.

En ese momento, soltó una risa incómoda y terminó la comida lo más rápido que pudo. Curiosamente, al acabar, se retiró y, al salir por la puerta, el chico le dijo que “probablemente nunca la llamaría”.

“Yo estaba como ‘genial, adiós’”, señaló.

Alrighty Aphrodite, quien asegura desde aquella experiencia se dio cuenta que era lesbiana, sorprendió a los internautas con el desenlace de su historia.

“Nada podría haberme preparado para ese final”, escribió uno, mientras que otro agregó: “Me encanta que trató de hacerte sentir como si fueras el loco al decir que probablemente nunca te llamará”.