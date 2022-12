Una joven de los Estados Unidos ha hecho lo impensable, pues completó una maratón desde la comodidad de su casa montada en una caminadora mientras hacía a la vez teletrabajo. Su increíble proeza fue compartida en TikTok donde no tardó nada para hacerse viral ganándose los elogios de todos.

Sacando provecho a la caminadora

Kristen Hollinghaus Seninger vive en San Francisco y tiene 24 años, se hizo popular recientemente por mostrar su rutina de trabajo tras adquirir una caminadora, pues pensó que eso le ayudaría a aumentar su nivel de energía como su ánimo.

A Runner´s World dijo luego que el video se hiciera viral con más de 1.8 millones de vistas: “no me gusta sentarme en mi silla durante ocho horas seguidas. Así que quería agregar la almohadilla para caminar a mi rutina, ya fuera un par de horas al día o un par de horas a la semana. Solo quería ver si mejoraría mi estilo de vida”.

Completando la primera maratón

Tras hacerlo parte de su rutina diaria, el 26 de octubre se trazó una meta: completar una media maratón usando dicha máquina durante su jornada laboral, hecho que documentó en un video en TikTok admitiendo que esto no le resultó muy difícil por lo que su siguiente objetivo fue completar una maratón, es decir, un recorrido de 41.19 kilómetros (o 26.2 millas).

“Quería hacer algo loco otra vez, estaba de humor para hacerlo. La gente corre maratones todo el tiempo, así que pienso que caminar no puede ser tan malo. Veamos si puedo lograrlo durante la jornada laboral”, dijo la tiktoker.

Para hacer verídico su caminata usó su Apple Watch para registrarlo, por lo que, tras unos breves descansos a lo largo del día, completó la maratón, exactamente, a las 4:39 de la tarde, haciendo un total de 26.41 millas o 42.48 kilómetros: “mis pies me duelen, pero no tanto como pensé. Creí que no sería capaz de mover mis extremidades después. Me sorprendió lo bien que me sentía”.

Los próximos objetivos de Kristen

Una vez completado esto, Kristen va por más y tiene en su mente correr una maratón verdadera, en la calle, al lado de ciento de corredores, pero admite que no puede comprometerse a un entrenamiento de alto rendimiento, pero lo que mantiene en su lista de objetivos a futuro, por sí está motivada por su nuevo objetivo.

“He estado considerando caminar de costa a cosa en mi andador. Obviamente, no caminaría físicamente de costa a costa, pero podría hacer un seguimiento de mi kilometraje y hacer actualizaciones semanales de la distancia que caminé”, sentenció.