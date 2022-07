Una tiktoker llamada Carola se volvió viral tras sumarse al trend “Era un 10″, en el que los usuarios hablan sobre aquellos intereses amorosos que parecen ser perfectos, pero que con el tiempo sus defectos terminan saliendo a la luz.

La joven sorprendió al contar que, tiempo atrás, creyó conocer al chico ideal, del que se sintió atraída de inmediato. La conversación fluía sin problemas y se llevaron muy bien; no obstante, recibió una primera alerta que prefirió ignorar.

En una oportunidad, ella comía alitas en un restaurante junto a sus padres. El joven le comentó que se le había antojado el plato y ella decidió invitarlo, pero él se negó.

Tiempo después, él le propuso comer en el mismo sitio, pese a que ella ya había ido con sus papás. “Oye sí me antojaste las alitas, sé que ya comiste con tus padres pero, ¿y si me acompañas?”, fue su propuesta. Ella aceptó, dado que no veía ningún problema en ello.

Al llegar, el chico no se midió a la hora de pedir comida: ordenó bebidas, aperitivos y un gran plato de fondo. Carola, por su parte, solo tomó una bebida.

Llegado el momento de pagar el consumo, el joven aseguró que no había traído su billetera, por lo que ella tuvo que cancelar todo.

Si bien la relación continuó sin problemas y estuvieron juntos un tiempo, la amarga experiencia de aquella vez se volvió a repetir. El joven invitó a la chica a comer sushi, pero en cierto momento la dejó sola en el local y ella se tuvo que hacer cargo de la cuenta.





“Él me había invitado a cenar y en ese momento le habló uno de sus amigos para invitarlo a algún lugar. Él se comió deprisa todo el sushi, me dio un beso y salió corriendo del sitio, a pesar de que yo todavía tenía mi comida intacta. La mesera solo se me miró y nuevamente yo tuve que pagar toda la cuenta”, recordó la tiktoker.

Su video se viralizó con más de 7 millones de reproducciones y generó toda clase de comentarios, siendo la mayoría de apoyo hacia la chica y de sorpresa, puesto que muchas usuarias aseguraron que, desde la primera experiencia, no habrían aceptado seguir con el chico en cuestión.

