Una usuaria de México utilizó su cuenta de TikTok para dar a conocer la historia de una seguidora, quien afirmó que, tras 9 años de relación, descubrió que su esposo le era infiel con otro hombre.

Marisela Ruiz Sinaloa empezó contando que, durante todo el tiempo que convivieron, la mujer nunca notó alguna señal de que su esposo fuera homosexual. Por el contrario, ella creyó que era alguien detallista y a quien le gustaba verse bien.

“Nunca hubo un indicio que me dijera ‘se ve gay’ (...). No era afeminado, no tenía nada que yo pudiera decir (...), sexualmente nuestra vida era normal (...). Lo que sí era (extraño) es que a él le gustaba mucho ayudar a arreglarme; por ejemplo, cuando te pintas el cabello y era ‘¿amor, te ayudo a ponerte el tinte?’, pero lo tomaba como cosas de pareja”, dijo Marisela. “Nos llevábamos superbien”.

La mujer, madre de dos niños, explicó que las cosas cambiaron cuando su pareja empezó a llegar tarde del trabajo. Asimismo, aparecían constantes “imprevistos” que le hacían quedarse más tiempo en la oficina. Al conversar con algunos de sus colegas, descubrió que esta excusa era falsa.

En este punto, la mujer no creía que su esposo la engañara con otra persona. Lo raro, según contó, es que a diferencia de otros casos similares, el hombre nunca cambió su forma de ser: no dejó de prestarle atención y seguía siendo detallista con ella; sin embargo, pensó que este comportamiento se trataba a un sentimiento de culpa.

“Él era un hombre que todo el mundo me lo envidiaban, o sea mis amigas decían: ‘Ay, ¿cómo hiciste para agarrar un hombre así?’, porque era de comprarme lo que yo quería, me tenía como reina, yo no trabajaba, y a pesar de que no ganaba tanto (...), trataba de tener todo en la casa. Si yo quería un mueble, ropa, siempre era ‘sí, mi amor. A mi reina lo que pida’, lo que cualquier mujer quisiera en un sueño (...)”, recordó; no obstante, decidió tomar cartas en el asunto para salir de dudas de una vez por todas.

Descubriendo el engaño

Un día que su esposo le dijo que estaba haciendo “horas extra”, decidió llegar hasta su centro de labores para ver si era cierto. Así, espero en la parte externa del lugar, descubriendo que su pareja estaba acompañado de otro hombre. Así, decidió seguirlos y descubrió que ingresaron a una habitación de hotel.

Al principio, Ruíz pensó que en cualquier momento llegarían dos féminas para acompañar a su esposo y al supuesto compañero de trabajo, pero eso nunca pasó.

Tras decidir ingresar a la habitación, comprobó que su esposo le era infiel con otro hombre. “Yo dije, evidente se van a tomar, se van con unas viejas. Se los juro que jamás me pasó por la mente nada entre ellos”, indicó la mujer.

Sin más que decir, el sujeto aceptó que era gay y que llevaba un buen tiempo saliendo con su acompañante. De esta forma, ambos decidieron terminar su matrimonio, el cual duró siete años.

“Luego de descubrir la infidelidad de mi esposo, comencé entrar en una etapa de ansiedad y escuchaba una voz que me decía: ‘hazte daño’, y yo intenté quitarme la vida. Tuve que ir al psiquiatra porque pensé que nunca iba a superar que mi pareja me hubiera sido infiel con un hombre”, señaló.

Tras el impactante episodio, la mujer pudo superar el engaño. En la actualidad, se lleva bien con su expareja y con las dos hijas que ambos tienen.