Las ocurrencias de los niños suelen ser volverse virales en TikTok y otras redes sociales. Este fue el caso de un niño argentino que, a sus cortos 5 años, hizo una curiosa reflexión sobre el hambre. Conoce los detalles aquí.

El protagonista de este video es Tiziano, un niño de origen tucumano que sorprendió a su madrina Melissa Orlando con un secreto: siempre tiene mucha hambre,

“Yo cuando era bebé no sabía por qué tenía tan poca hambre. Cuando fui creciendo, cada vez tenía más hambre. No sé cómo me crecía el hambre”, empezó diciendo el niño, que era grabado por su madrina Melissa, quien es muy activa en las redes sociales.

El niño había sido llevado por su madrina a un cumpleaños donde, desde luego, no faltaron las golosinas y postres. “¿Y ahora tenés hambre?”, le preguntó intrigada la joven.

La respuesta desconcertó aún más a la tiktoker. “Mucho. Pero cada vez siento más hambre. Cada vez que me despierto, es más y más alto”, contestó.

En otro video, el menor refiere que los dulces son los alimentos de su preferencia. “Me da ganas de comer algo muy dulce”, dijo con determinación desde el sofá en el que se encontraba sentado.

“Nunca me sentí tan identificada”

El primer video de Tiziano superó los 7 millones de reproducciones en TikTok y miles de usuarios comentaron que se sienten identificados con el menor.

“Creo que tengo los mismos síntomas que el joven que nació así”, “Me siento totalmente identificada”, “Me representa”, fueron algunos de los comentarios.

