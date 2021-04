Los amantes de la vida animal salvaje no pueden dejar de ver en redes sociales como Twitter el video viral de un adorable cachorro de león fastidiando a su padre, un hecho que hizo que más de uno no pudieran evitar compararlos con Simba y Mufasa, los protagonistas de ‘El rey león’, uno de los grandes clásicos del cine de The Walt Disney Company.

En las imágenes, compartidas el 12 de abril en Twitter por la cuenta @AnimalsWorId y que acumulan hasta el momento más de 94,400 visualizaciones, se observa al ‘rey de la selva’ disfrutando de su siesta mientras sus crías jugaban a su alrededor; sin embargo, uno en especial tenía en mente otra cosa para su progenitor.

Y es que los continuos intentos del travieso cachorro para llamar su atención solo hicieron que el león rugiera e intentara deshacerse de él, cosa que al final logró ya que el animalito salió corriendo del lugar. En el fondo, de hecho, se puede apreciar a otra cría contemplando la situación, reportó el sitio India Today.

Lion cub pestering his dad pic.twitter.com/6ltpyifj4j — Nature & Animals🌴 (@AnimalsWorId) April 13, 2021

“Algún día todo esto será tuyo, Simba”, “¡Ese rugido! Qué divertido ver a esos pequeñines huyendo, como diciendo ‘¡Quizá lo esté diciendo en serio esta vez!’”, “Amo el sonido de un león rugiendo”, fueron algunos de los comentarios que desató en Twitter el video viral de este tierno momento entre padre e hijo en medio de la jungla.