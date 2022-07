En los Estados Unidos, se ha vuelto tendencia de TikTok el video de una enfermera llorando desconsolada tras perder a un paciente. La cinta se hizo viral de esta red social, pero cuando llegó al gran público recibió una serie de durísimas críticas quienes la acusan de explotar su dolor ante la muerte de una persona para conseguir miles de reproducciones.

Una acción cuestionable

Nuestra protagonista se llama Olivia Tyler (@olivia_tylerr33), donde se la ve llorando, intentando asimilar el difícil momento que le toca asumir como profesional de la salud. Se recuesta sobre la pared, se retira la barbilla, no emite palabra alguna: “Nunca es más fácil. Perdí a un paciente hoy”, se lee en la descripción.

De fondo, para “dramatizar” el momento, pone una reconocida canción interpretada a capela cuya letra dice: “Me pongo mi armadura, te muestro lo fuerte que soy. Me pongo mi armadura, te mostraré lo que soy. Soy imparable”.

Sin embargo, las duras críticas no tardaron en caer, por lo que Olivia se vio forzada a cerrar su cuenta, pero eso no evitó que otros usuarios de TikTok guardaran el video y lo suban, pero mostrando sus reacciones, en otros casos su indignación, inclusive en Twitter, donde la gran mayoría afirma que lo único que está haciendo es explotar la muerte de su paciente para generar “likes” y vistas.

Inevitables críticas

Algunas de las críticas más agudas son estas: “Hombre, no puedo que mi paciente murió, déjame hacer un TikTok muy rápido”, “entiendo que se genere conciencia sobre las dificultades de ser un profesional de la salud, pero esto se siente como si un paciente fuera simplemente explotado por gustos y vistas. Hay otras formas de compartir experiencias, esta no era de buen gusto”, “imagina caminar por el pasillo y ver esto”.

Otros usaron el sarcasmo: “Déjame configurar la cámara para poder llorar y luego publícalo en TikTok con una canción sobre mí”, “¿está mi dolor enmarcado?”, “cuando estás emocionalmente molesto por la pérdida de una vida, pero luego llamas la atención sobre ti mismo para que otros puedan ver que estás molesto, entonces, ya no se trata de la persona que murió o su memoria, sino de ti mismo. Eso se llama narcisismo”.

Hablan las enfermeras

También aparecieron en la caja de comentarios de diversas publicaciones enfermeras indignadas con el accionar de su colega: “Ninguna enfermera hace esto nunca. Tenemos varios pacientes que atender y cuando tratamos con el paciente A, pensamos en los pacientes B y C. No hay tiempo para esto y, francamente, te endureces hasta la muerte. Esta es la búsqueda de atención”, “muchos murieron bajo mi vigilancia durante la pandemia y este tipo de basura me pone furiosa en un nivel que no puedo articular”.

Inesperado respaldo

Pero, hubo otros que defendieron a la enfermera, señalando las dificultades de su trabajo: “Tal vez se trata de crear conciencia de que los trabajos de enfermeras y médicos son emocionalmente agotadores. No todo es ostentación y glamour”, “ella está compartiendo el trauma que los profesionales médicos tienen que enfrentar a diario para crear conciencia”.