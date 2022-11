Una usuaria de TikTok ha generado un acalorado debate entre los usuarios de esta red social tras compartir la peculiar invitación de boda que recibió hace poco.

Mediante un video subido a la mencionada plataforma, Kelli, identificada como @kellikeylimepie, mostró una tarjeta en donde los novios le hacen saber a los invitados que “están obligados a pagar su propia comida”.

En la misma invitación se señala que “todos los obsequios son apreciados”, pero que “de preferencia sean monetarios”.

Aunque Kelli no ha compartido más detalles sobre el evento, su publicación se viralizó con más de 700 mil reproducciones y generó toda clase de reacciones.

Mira aquí el video viral

En la sección de comentarios, una gran cantidad de usuarios mostraron su desaprobación por la exigencia de los novios. Otros mencionaron que, de ser invitados a un matrimonio de este tipo, optarían por no ir.

“Si no puedes costear una boda y pagar por tus invitados, entonces tampoco invites a tanta gente o solo ten tu boda con tus familiares”; “Te juro que algunas personas se casan pensando que están haciendo una recaudación de fondos”; “el querer dinero en vez de regalos está bien porque algunas personas no necesitan tantas cosas, pero si pago por mi propia comida entonces no hay regalo para ti”; “declinaría a ir sin dudas”, escribieron las personas.

