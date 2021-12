Mediante las redes sociales, se compartió un video protagonizado por un profesor universitario que insultó a las mujeres que confían en sus parejas. El docente, identificado como Guido Ecuador Peña Armijos, ha recibido duras críticas tras asegurar que una fémina es “tonta, boba, tarada y demente” si piensa que su esposo es fiel.

Peñaa Armijos dicta clases en la facultad de derecho en la Universidad Técnica de Machala, ubicada en la provincia de El Oro, al suroeste de Ecuador. Fue durante una reciente sesión online que lanzó la indignante afirmación.

“Las mujeres que piensan que el marido es fiel, que es solo para ellas, que no las va a traicionar, que no le ha puesto los cachos, que no se acuesta con otra mujer, esa mujer es tonta, boba, tarada, demente, de otro mundo”, dijo el profesor, cuyo video se volvió viral.

Por si fuera poco, el docente defendió su declaración diciendo que “no existen hombres fieles” y que ellos pueden ser buenos esposos, portarse bien con sus hijos, pero son “discretos” al cometer una infidelidad.

🔴 #ATENCIÓN | El profesor Guido Ecuador Peña, de la Universidad Técnica de Machala, dicta dentro de una clase de derecho laboral que "una mujer es tonta, tarada y de otro mundo" si piensa que su esposo es fiel. 😱 pic.twitter.com/tI7QaqFqbO — Radio Pichincha (@radio_pichincha) December 6, 2021

La reacción de las redes sociales

Los comentarios al respecto no se hicieron esperar y la mayoría de internautas criticó al profesor. “Totalmente machista el comentario. Desmerece tanto a hombres como a mujeres. Deja en evidencia la POCA O NADA calidad ética, moral y educativa del profesor universatario en este caso, ya que no se escuchan reacciones de los demás catedráticos”, dijo un usuario. “¿Donde encontraron esa clase de docente universitario? Ojala sea la excepción a la regla y no sea que la mayoría de docentes sean así”, comentó otro.

Un tercero aprovechó lo sucedido para criticar la educación en su país. “Duele decir, pero un gran porcentaje de profesores universitario del país no merecen estar en esos puestos. Esa es una razón por la que la educación ecuatoriana es de tan mala calidad en la actualidad”.

De momento, la Universidad Técnica de Machala no se ha pronunciado respecto a la declaración del profesor.