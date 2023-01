En muchos países, la religión católica es parte importante de la vida de las personas y los sacramentos son esenciales en la vida de los creyentes, tales como el bautizo que representa no otra cosa que el primer acercamiento de una persona a Dios. Esta suele ser una ceremonia muy emotiva, pero en México todo salió mal cuando el cura estalló en cólera contra el papá pues le echó agua bendita a su hijo dejando al hombre de fe “sin chamba”.

Fernanda Molina (@fershita26435) nos comparte un video antiguo que se hizo viral en TikTok y lo describe de esta manera: “cómo olvidar cuando mi exesposo bautizó a nuestro hijo en vez del cura”, y lo que vemos es a la entonces pareja inclinando la cabeza del bebé sobre el altar para recibir el agua bendita.

Sin embargo, el padre del menor se apresura y es él quien derrama el santo líquido sobre la frente del pequeño quien echa a llorar. Al notar esto, el sacerdote coge el brazo del hombre y lo detiene en el acto, le dice que pare, tan solo atinando a dar una sonrisa llena de vergüenza, para luego dar un par de pasos hacia atrás.

El video no ha tardado en hacerse viral en TikTok con miles de comentarios que no paran de reír con la reacción del cura: “el padre no soportó”, “el padre: ‘¿qué veo? Un rival’”, “en su defensa dijeron que el padre va a bautizar al niño”, “su cara. De ‘ya la ca**é y me grabaron”, “momentos que lo mantienen humilde” “no paro de reír”.