Unos novios se casaron en la Parroquia de San Miguel Arcángel y una de las postales que querían recordar para toda la eternidad era besándose con el fondo de las damas de honor sosteniendo unos globos de hielo, pero esto no salió como lo esperado. ¿La razón? Dos damas se olvidaron de lo que tenían que hacer y, por ende, arruinaron el mágico momento. El video es viral en TikTok.

Imagínate que durante semanas o meses planeas todo lo relacionado a tu boda, eliges a las damas de honor que te acompañarán ese día y al final no sale como lo esperado. Esto le pasó a una pareja de novios, quienes se casaron en julio pasado en la Parroquia de San Miguel Arcángel.

Según se puede observar en el material audiovisual registrado por la usuaria Mónica (@monnicayn), quien asistió a la boda religiosa, las damas de honor se pararon en la fachada de la parroquia y su única función era levantar las letras que llevaban consigo.

¿Cuál era el mensaje? Obviamente, el de recién casados (Just Married). Sin embargo, las damas de honor que tenían las letras “U” y “S” se dejaron llevar por la emoción y soltaron los globos de hielo al cielo. Un dato no menor es que no había la letra “E”.

La indicación era que los invitados y demás familiares dejaran soltar los globos blancos, pero las damas de honor debían levantar las letras para que se divisara el mensaje con los novios besándose de fondo, pero esto no salió como lo planeado.

“Era soltar solamente los globos blancos”, escribió Mónica, quien grabó todo lo sucedido y lo compartió en su cuenta de TikTok, donde suma más de 10 millones de reproducciones y 70 mil ‘me gusta’ desde el pasado 18 de julio. La escena tuvo lugar en México y es tendencia en Internet.

