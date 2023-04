Sin duda alguna, Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas más populares e ídolo de millones de personas por sus logros futbolísticos y por la calidad de persona. Son muchos los padres que le ponen a sus hijos su nombre y hasta quisieran que se pareciera a él por lo talentoso o por sus rasgos físicos, pero ese no es el caso de este joven.

David Godoy hizo una de las denuncias más insólitas que se han realizado en Colombia. A través de sus redes sociales, el sujeto relató como el Comando de Reclutamiento y Reservas del Ejército le colocó la foto de Cristiano Ronaldo en lugar de la suya en su libreta militar digital.

“Bien costoso que es tramitar la Libreta militar para que me la generen con la foto de Cristiano Ronaldo. Pregunto y me dicen que no saben qué hicieron mis fotos, que debo llevarlas presencialmente otra vez. ¿Por qué juegan con el tiempo de la gente?”, escribió en Twitter.

Asimismo, Godoy subió un video en TikTok el pasado 15 de marzo en el que dio a conocer más detalles cuando intentó descargar su libreta y se topó con la sorpresa de que le habían colocado la foto del astro portugués.

Trascendió en redes

Ante el peculiar hecho, el joven de 18 años se acercó al Distrito Militar No 55 en Fusagasugá, Cundinamarca, para acogerse al descuento ofrecido por el Ejército a los remisos, a fin de solucionar su situación.

Comando de Reclutamiento y Reservas del Ejército le colocó la foto de Cristiano Ronaldo en lugar de la suya. | Foto captura: @davegodoyv / TikTok

Godoy sostuvo que nunca subió esa foto a la plataforma del Ejército y solo les entregó un CD con sus fotos. Asimismo, indicó que ellos cuando hacen la liquidación ven toda la información.

“Ya se comunicó conmigo el Mayor del Distrito militar, solo gracias a la presión de las redes, porque antes no me había contestado los mensajes. Me va a cambiar la foto, pero asegura que la culpa es mía”, dijo a W Radio Colombia.

Por último, agregó que él no sabe mucho de fútbol, así que la persona que lo puso en la web lo hizo con una intención de burla. Su caso trascendió en redes y en gran parte de Latinoamérica.