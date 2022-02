Un relato viral ha conmocionado las redes sociales. Una persona de la tercera edad robaba comida en un supermercado de Grecia para darle de comer a sus hijos. Tras ser descubierta, la abuela acudió a la televisión para brindar su impactante testimonio. Todo quedó grabado en un video publicado a través de YouTube.

Una madre es capaz de hacer todo por su familia. Así lo dejó demostrado una adulta mayor. Según contó, ella había llegado a un ‘callejón sin salida’ por un préstamo que solicitó para el casamiento de sus hijos.

Al tener deudas, la desesperada mujer, que también presenta problemas de salud, decidió ingresar a un establecimiento para robar alimentos. “Maté por dignidad, todo esto es indigno de lo que hice. Quería sacar dos o tres kilos de carne para llamar a mis hijos a comer juntos un día, no solo yo”, sostuvo la madre cuando la atraparon con las ‘manos en la masa’.

En ese sentido, la anciana agregó que “quería hacer algo con mis manos, ya que era vieja. Fui a la estantería, los vi y me fui. Tengo un problema con un préstamo que conseguí para casar a mis hijos hace 15 años”.

Complicado estado de salud

En una llamada anónima al medio OPEN, la adulta mayor explicó que recibe una pensión mensual, pero no le alcanza, porque utiliza gran parte del dinero para cubrir los gastos de medicamentos.

“La ayuda la recibo de Estados Unidos. Me salva una inyección que aquí no existe. Me lo manda mi sobrina y yo le mando 250 euros al mes. Recibo 800 euros al mes, pero quiero 400 euros para mi salud, solo 100 euros para comida”, indicó la mujer, que está arrepentida.

Asimismo, la anciana, que necesita operarse, comentó que sus dos hijos tienen mala suerte en el trabajo. Debido a un accidente automovilístico, ella perdió a su esposo.

