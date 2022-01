Un video viral publicado en YouTube nuevamente ha sacudido todas las redes sociales. Las imágenes muestran el emotivo reencuentro de un perro con su dueño, luego de un año sin verse. El hecho ocurrió en Estados Unidos y rápidamente dio la vuelta al mundo.

“El perro es el mejor amigo del hombre” es una frase que encaja con el clip compartido por la familia de Caleb. El joven norteamericano estuvo separado durante más de un año de su mascota, Koda. Sin embargo, el can enloqueció de felicidad cuando lo volvió a ver.

El tierno reencuentro

En la grabación se puede apreciar claramente la conmovedora reacción de Koda al estar nuevamente junto a ‘su mejor amigo’ para continuar siendo felices. De hecho, el adorable perro demostró que echaba de menos a su dueño.

“Mi hermano Caleb pensó que su perro Koda no lo recordaría después de servir al ejército en Kuwait durante más de un año. Koda demostró que estaba equivocado”, escribió la hermana de Caleb, Alex, en su cuenta de Reddit.

El momento viral emocionó en redes

Como era de esperarse, la emotiva escena entre Caleb y Koda se volvió tendencia en todos los rincones de Internet. El video se subió en julio de 2020, pero continúa sumando reacciones en redes sociales.

“Esto me hace feliz, no puedo dejar de verlo”; “el reencuentro es encantador”; “muchas gracias a tu hermano por su sacrificio y por el de Koda”; “murió de ternura cuando el perro lo abrazó por el cuello. los perros son demasiado buenos para este mundo y no los merecemos”, fueron algunos de los comentarios.

