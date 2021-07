Video viral | YouTube alberga una inmensa cantidad de videos que muestran supuestos hechos paranormales. Dicho material, aunque parezca inverosímil, suele volverse viral en un tiempo sumamente corto.

Ahí se encuentra el clip grabado por los esposos Tony y Beth Ferguson, quienes viven en la localidad de Totton, en Inglaterra . Según se observa en sus cuentas de redes sociales, ambos se autodenominan como ‘cazadores de fantasmas’.

CUEVA

Recientemente fue compartido el video de su más reciente ‘intervención’. Esta se dio en las cavernas de Carnglaze, las cuales se ubican en el condado de Liscard.

Las imágenes, que colocamos abajo, dejan ver a un supuesto fantasma diciéndoles que “se vayan”. Sí, leíste bien.

Como podrás imaginar, muy pocas personas creyeron lo que acabas de mirar y dispararon, sin la más mínima piedad, sus más crueles comentarios contra los Fergurson.

“Seguro les dijo que se fueran porque no le trajeron pizza. ¡A quién se le ocurre no llevar pizza a una cueva llena de fantasmas!”, “Esa gente cree que uno es despistado, ¿no?” y “Mejor me llamaban para hacer los efectos. ¿Les dejo mi número?”, fueron algunos de esos pronunciamientos.

