A contados días de celebrarse San Valentín, se ha presenciado diverso contenido relacionado a este festividad y rituales interesantes que fortalecerían el amor en una pareja; sin embargo, existe uno procedente de Dinamarca que ha captado la atención de los usuarios y es conocido como “El ritual de la canela”. Es probable que no hayas escuchado esta singular frase, pero en el país nórdico es muy popular porque está dirigido, especialmente, a aquellas personas que se encuentren solteras.

Todo inició ante el video publicado en TikTok por parte de la usuaria @ceceando.dk, quien, a vísperas de celebrarse este importante día del amor, decidió evidenciar cómo se realiza este ritual en aquel país y jamás imaginó que distintos usuarios estarían interesados en ello.

En este corto clip, se aprecia a un total de cuatro personas que habían atado a un joven hacia un poste y, posteriormente, vierten grandes cantidades de canela y agua en su cuerpo. Previo a esta acción, aquel individuo debe estar cubierto con una mascarilla quirúrgica y un visor, para que el ingrediente en polvo no afecte a los ojos, boca y nariz.

Una gran cantidad de cuentas realizaron sus comentarios sobre este peculiar ritual. Se puede apreciar opiniones como “Cumplo 30 y aún nada, agarraré maletas para irme a Dinamarca y me hagan el ritual”, “Necesito uno así, pero que me dé dinero”, “Tengo 38 y me enterrarán en canela”, “Fue alucinante ver eso”, “¿Es necesario casarse tan joven?”, entre otros.

¿Con qué fin se realiza este ritual danés?

Es importante resaltar que este peculiar método está dirigido para aquellas personas que cumplen 25 años y aún están en su etapa de soltería o no han contraído matrimonio. El objetivo es que, al aplicar el ritual, permitiría que dicha persona tenga suerte en el amor en un futuro, dependiendo de la situación en la que esté.

