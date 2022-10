Merrick Bourgeois es una joven de Estados Unidos que pasó por un momento desafortunado. Ella contó en un video publicado en TikTok (@merrickhb) que un día decidió rizarse las pestañas. Todo estaba bien hasta que se distrajo y pasó lo peor.

En el clip que hacemos mención, el cual posee más de 289 mil reproducciones, la chica recalcó que es una gran defensora del rizador de pestañas, a tal punto de que siempre guarda uno en su auto, en su bolso y en su bolsa de maquillaje.

“Así que ayer, estaba rizando mis pestañas como de costumbre. Me hice el ojo derecho, todo estaba bien, luego me hice el ojo izquierdo y dejé de prestar atención”, recordó, de acuerdo a The Sun. Como se estuvo rizando sin mirar, su mano se resbaló y pasó lo peor.

“Básicamente me depilé toda la colonia de pestañas del párpado, además de tres o cuatro. De todos modos, no puedes notarlo a menos que haga eso, pero sí, dolió bastante. Pensé que solo había sacado uno, dos, tal vez tres porque no dolía tanto, pero definitivamente sentí que algunos de ellos desaparecían”, sostuvo.

“Así que voy a revisar el rizador de pestañas y veo que toda la línea de mis pestañas está pegada a él: los folículos pilosos y todo”, agregó. Poco antes de que acabe el video viral, Merrick indicó que iba a utilizar nuevamente el rizador de pestañas y dio una recomendación a sus seguidores: “No hagan lo que hice. Presten atención”.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un clip que se vuelve popular luego de que varias personas lo comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.

Síguenos en nuestras redes sociales: