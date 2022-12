Una mujer de Belfast, Irlanda, decidió tatuarse los ojos y ahora podría quedarse ciega. Anaya Peterson, madre de cinco hijos, compartió detalles de su caso en TikTok, generando toda clase de reacciones entre los usuarios.

Según contó la estudiante de derecho, deseaba seguir los pasos de la modelo australiana Amber Luke, quien también se tatuó los globos oculares de un color azul intenso.

Aunque Luke presentó problemas de visión tras el procedimiento, pudo recuperarse. Peterson, sin embargo, podría quedarse ciega para siempre.

“Solo iba a hacerme un tatuaje en el ojo al principio, porque pensé que si me quedaba ciega, al menos tendría el otro ojo. Debería haberme quedado con eso”, dijo la mujer en conversación con Kennedy News, según consigna el New York Post.

“Mi hija me dijo que no quería que me hiciera eso y me preguntó: ‘¿Qué pasa si te quedas ciega?’ Ella no estaba de acuerdo con eso en absoluto”, agregó.

Anaya fue hospitalizada por la modificación del globo ocular después de una posible reacción a la tinta. Además, explicó que podría desarrollar cataratas.

“Ya no tengo una visión 20/20. Desde la distancia no puedo ver las características de las caras. Si no me hubiera tatuado los ojos, no tendría este problema. Incluso hoy me desperté con más moscas volantes en los ojos. Y eso es peligroso”, indicó.

Video de TikTok de mujer que se tatuó ambos ojos y que ahora podría quedar ciega

En julio de 2020, la mujer se tatuó el ojo derecho de azul. Si bien tuvo algunas complicaciones como sequedad ocular y dolores de cabeza, a finales de ese año decidió tatuarse el globo ocular izquierdo de color púrpura.

No obstante, en agosto de 2021 empezó a tener problemas al despertarse con los párpados hinchados. Es por eso que decidió internarse en un hospital y los médicos, luego de aplicarle medicamentos por vía intravenosa, le realizaron una biopsia en uno de los ojos.

“Fue traumático pasar por eso. Solo recuerdo haber pensado: ‘No volveré a hacer esa mierda, con el tatuaje del ojo’. Definitivamente no volveré a hacer esa mierda”, recordó.

“Básicamente estoy a punto de quedarme ciega”, añadió. “Si pudiera retroceder en el tiempo, me habría hecho un [tatuaje de ojo] negro y lo habría dejado. Yo hubiera hecho uno negro. Absolutamente”.

Mediante su cuenta de TikTok, Anaya comparte detalles de su caso, generando indignación entre los usuarios, quienes la acusan de irresponsable e imprudente.