Imagínate que un día sales a la calle, te diriges hacia tu auto y te topas con un extraño mensaje; eso le sucedió a un sujeto de la Argentina quien encontró un cartel donde su novia le confesaba que estaba embarazada, por lo que el bizarro momento fue captado en video y compartido en TikTok, lugar donde se hizo viral de inmediato.

Y es que, si entramos en el terreno de la especulación, podrían ser muchas las razones para que ella le diera la noticia de esta manera, quizás, y solo quizás, ambos se distanciaron y él no contesta para nada el teléfono, pero lo que no pensó es que Fede, su novio (o exnovio), no solo se enteraría, también más de 2 millones de personas alrededor del mundo.

“Fede, no me viene, llámame. Te amo”, se puede leer en el cartel de color rosa pegado en la ventana trasera del carro de color blanco estacionado al lado de la pista, en cuya descripción insertada de Humanos de Santa Fe (@humanosdesantafe) podemos leer: “F de Fede”.

Mira aquí el video viral

“El verdadero llamado de emergencia”

La cinta viene acumulando más de 2.6 millones de vistas y, de inmediato, miles de internautas dieron su punto de vista, unos en tono humorístico, unos más discutiendo los métodos empleados por la chica para decirle al muchacho que pronto será papá.

“Aparentemente, Fede fue visto en el impenetrable del Chaco”, “Fede se fue a Qatar a ver aa Argentina campeón”, “Fede vayamos vendiendo el Clio, hay que comprar uno más con baúl”, “Fede, corre, amigo”, “el verdadero llamado de emergencia”, “no puede ser, salí en todos lados”, “a quien no le pasó, ja, ja, ja”, “primer aviso”, “no, amigo, el chabón debe haber abandonado el auto por ahí por 20 años, ja, ja, ja”.