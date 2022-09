En el mundo de hoy, el movimiento vegetariano ha cobrado una gran importancia, al punto que se ha formado una plataforma política con diversas demandas y millones de seguidores; sin embargo, un hombre de Argentina ha decidido dar un paso al costado para renunciar a su militancia vegana ¿Qué sucedió? Se mostró indignado luego que un perro lo mordiera, tras lo cual decidió ir a comer una hamburguesa, razón por la cual su testimonio se hizo tendencia en redes sociales como Twitter, generando diversas reacciones entre los internautas.

Decepcionado del veganismo

En un programa argentino se dio el testimonio de un sujeto que dejó de ser vegano tras un incidente con un can. La reacción de la presentadora no hace sino retratar el hilarante momento del que pocos han dejado de reaccionar.

El muchacho lo explica de esta manera: “Desde que dejé de ser vegano, porque me mordió un perro y me enojé, y dije: ‘yo estoy militando para los animales y viene uno de ellos y me muerde’, entonces ahí dejé de ser vegano”.

La frase del día: “Dejé de ser vegano porque me mordió un perro. De ahí me fui a Mc Donalds”. pic.twitter.com/7Kh9GtiKwn — Agus Rey (@agus_rey) September 5, 2022

La presentadora, incrédula, pensando que quizás se trataba de una broma, pregunta: “¿Dejaste de ser vegano porque te mordió un perro? ¿En serio?”, a lo que el sujeto insiste: “Sí, militaba para todo eso, pero me mordió un perro en la calle y dije: ‘wow, yo me estoy esforzando un montón por ellos y viene uno de su manada y me muerde’, entonces, no, me fui a McDonald´s, automáticamente. Estoy engordando de nuevo”.

Éxito viral en Twitter

El video fue compartido en Twitter por Agus Rey (@agus_rey) el pasado 4 de setiembre, acompañado una jocosa descripción: “Frase del día: ‘dejé de ser vegano porque me mordió un perro. De ahí me fui a un McDonald´s’”, se lee en el metraje que viene acumulando más de 4.5 millones reproducciones.

¿Inspirado en otra “historia”?

De inmediato, los usuarios no dejaron pasar la ocasión para dar comentarios hilarantes, pero muchos de estos aseguraron que el sujeto está parodiando a una mujer española de nombre Verónica López Rossell, quien en 2019 aseguró que dejó de ser vegana tras 15 años de militancia luego que un perro la mordiera.

"Fui vegana hasta que un perro me mordió". pic.twitter.com/eMKsyND0nN — El Mundo Today (@elmundotoday) May 26, 2019

Tras relatar esta experiencia, de la cual asegura el can la mordió con maldad, se mostró indignada porque el animal la hiriera tras más de una década defendiendo sus derechos, donando dinero a organizaciones, haciendo platillos veganos, al punto que siente que ha perdido el tiempo en ese lapso, por lo que tomó la decisión de volver a la carne.