Una mujer de Estados Unidos, cuyo nombre no ha sido revelado, decidió dejar de limpiar su casa para darle una lección a su esposo. Mediante un video publicado en TikTok, la usuaria identificada como @mrsmessytiktok compartió detalles de su experiencia, la cual desató un gran número de reacciones en la mencionada plataforma.

Todo empezó cuando la madre, que usualmente publica tutoriales de limpieza, sorprendió al publicar un clip en el que asegura haber tomado la decisión de “dejar de limpiar la casa”. Según explicó, lo hizo para probarle a su pareja que ella era la única persona que se preocupaba porque su hogar estuviera limpio.

A través de una serie de clips, los cuales acumulan millones de visitas, la usuaria señaló que su esposo la llamó “vaga” y la acusó de “nunca hacer nada en la casa”, a pesar de ser ella quien limpia y se encarga de pagar las cuentas.

En las imágenes se puede ver el resultado del experimento luego de un mes: se acumularon grandes cantidades de ropa sucia y empaques y toda clase de desperdicios quedaron regados en el suelo, además de los platos sucios y bolsas de basura por todas partes.

La mujer aseguró que su pareja, a quien no pareció caerle nada bien la lección, decidió tomar todos los artículos de limpieza y tirarlos a la basura. “Dijo que no los necesitaré porque ya no limpio”, escribió.

Tras ello, la usuaria publicó un nuevo video en el que explicó que su esposo, incómodo por la suciedad acumulada, decidió irse a “Europa durante tres semanas para visitar a su mamá”. “Soy la persona más feliz del mundo”, dijo la tiktoker.

Acalorado debate tras su decisión de no limpiar su casa

El acto de la mujer, además de volverse viral, generó un gran debate en redes sociales. Mientras que algunos criticaron a la internauta por tomar una decisión tan radical, la gran mayoría de personas terminó dándole el mismo consejo: “Divórciate”; “estar soltera no es tan malo, mamá”; “yo lo dejo en la calle”; “espero que esto sea actuado porque eso es un acto de violencia preocupante. Sal de ahí por favor”; “al irse en vez de limpiar, él intenta hacerte sentir culpable por no poder lidiar con él, por favor déjalo”, escribieron.

Lo cierto es que, de momento, la tiktoker no ha dejado del todo claro si aún mantiene una relación con su esposo.

Síguenos en nuestras redes sociales: