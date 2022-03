Kate Rorison es una mujer, aparentemente de Escocia, que dio un salto a la fama en las redes sociales a raíz de dar a conocer algo que le pasó hace un tiempo atrás. Resulta que ella dejó que su esposo le cortara el cabello y acabó con un look no deseado.

A través de su cuenta personal de TikTok (@kate_rorison), la mujer compartió un video para informar lo sucedido. Al inicio de dicho clip, ella aparece sentada en una aparente silla mientras come algo y mira fijamente la cámara.

Acto seguido mostró una instantánea de su persona que reveló cómo quedó su cabello luego que su compañero de vida se lo cortara. Él la dejó con un flequillo muy corto y desigual. “Estoy sonriendo en la foto, pero el drama siguió poco después”, escribió Kate en los comentarios de su publicación.

En respuestas a usuarias, la mujer dejó en claro que cree que aquel día su esposo estaba enojado con ella en secreto e indicó que ahora puede reírse de lo sucedido, pues ya está ‘curada’. También recalcó que “es el peor ‘corte de pelo’ jamás intentado” y que haber dejado que su esposo le realice un cambio de look “es el mayor error de su vida”.

Cabe mencionar que se cree que Kate tuvo el mencionado cambio de look en el tiempo de la cuarentena por COVID-19, cuando los salones de belleza permanecían cerrados. Y es que en su video señaló lo siguiente: “Simplemente me senté aquí pensando en el corte de cabello que me hizo mi esposo durante el encierro”.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.