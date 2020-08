Un video viral muestra el grandioso “día en la oficina” que tuvieron unos agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Málaga, en España, gracias a un grupo de delfines que los acompañó durante uno de sus patrullajes.

En el material, compartido originalmente por la página de Facebook de la Guardia Civil y replicado en otras redes sociales como YouTube , se observa a los tres mamíferos marinos acercándose a la embarcación “para saludar” a los oficiales.

Según reportó la Guardia Civil, sus colegas del Servicio Marítimo señalaron que los delfines los acompañaron por unos minutos antes de retomar su rumbo, los cuales aprovecharon para registrar la insólita escena en altamar.

“Ojo si te pasa lo mismo no varíes tu rumbo, disfruta el momento y no los sigas una vez se separen, primero porque invades su hábitat ellos te siguen no son perseguidos y segundo porque es sancionable”, advirtió la Guardia Civil a la ciudadanía en general.

Como se sabe, los delfines -como los que se aprecian en el video viral- son animales fascinantes de gran inteligencia que, si bien no poseen un lenguaje estructurado, pueden comunicarse con gestos, el tacto y la danza.

MÁS SOBRE VIRALES DE DELFINES

Perro y delfín protagonizan emotivo reencuentro

Delfines ‘arman fiesta’ al ver que un oso perezoso visitó su acuario en Estados Unidos

Unos delfines ofrecen un espectáculo invaluable en las playas de California

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus Perú: Aparecen delfines en playa La Herradura durante la cuarentena

Coronavirus Perú: Aparecen delfines en playa La Herradura durante la cuarentena