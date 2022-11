Tener una vida doble, lejos de lo idealizado que pueda estar, debe ser un completo estrés evitar ser descubierto como, por ejemplo, cuando uno es infiel; ese es el caso de un hombre en México quien se hizo viral en Instagram pues estaba escuchando un mensaje de su amante por el celular, pero olvidó desconectar el Bluetooth, por lo que su esposa terminó escuchando y descubriendo que la estaban engañando de la peor manera.

Descubierto por la tecnología

Vemos a un sujeto fuera de su auto vistiendo jeans, camisa roja con rayas y una gorra. Coge el celular y lo lleva a su oreja para poder escuchar el mensaje que, en condiciones normales no se oiría en lo absoluto, pero, cometió el peor error de su vida, pues olvidó desconectar el Blueetooth.

“Amor, ¿por qué no me has mandado mensaje? ¿estás con tu esposa o qué? ¿nos vamos a ver hoy o no?”, dice la voz de la mujer que se escucha fuerte y claro en el reproductor multimedia del vehículo aún conectado vía Bluetooth al celular del hombre que no se acaba de enterar que su esposa lo ha pillado sacando los pies del plato, quien no dudó en sacar el celular y grabar el momento para que no existan dudas cuando llegue el momento de la confrontación.

“Ese ‘compa’ ya está muerto”

Pese al tenso momento, el video está acompañado del tema “Negro y Azul” de Los Cuates de Sinaloa (conocida por dar vida a uno de los episodios de la popular serie ‘Breaking Bad’), cuya estrofa grafica a la perfección el momento: “ese compa ya está muerto, nomás no le han avisado”.

La publicación, hecha por Gossip Vehículo (gossipvehiculo) supera las 111 mil reproducciones con miles de comentarios que no paran de reír: “la neta, si fuera muy real en ese momento la chava se baja y le pone en la madre”, “lo que hoy cuesta, mañana es gratis”, “ponga la segunda parte”, “ojalá hubiera una parte 2 donde los desenmascara y lo deja en vergüenza”.