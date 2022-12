Al revisar imágenes de su boda, Heather Lynn pegó el grito al cielo cuando descubrió que una toma captó el preciso momento cuando una de sus damas de honor está “tocando” a su ahora esposo, por lo que su reacción fue compartida en TikTok haciéndose viral de inmediato, a la vez de dando a vida un montón de alocadas teorías sobre infidelidad.

¿Un descubrimiento rompe hogares?

Heather (@heatherlynn6977) vive en Carolina del Norte, Estados Unidos, es madre de 2 hijos y se desempeña como enfermera, pero en esta ocasión deja sus labores habituales para mostrar a su audiencia el perturbador hallazgo. “Recuperando las fotos de la boda y notando algo”, dice la leyenda cuando, de pronto, vemos a Travis, su novio, junto a una dama de honor “sin nombre” tan sonriente como muy pegada a él que hasta le toca la mano de forma muy cercana, hecho que el hombre parece no percatarse.

De hecho, una de sus manos está demasiado cerca de su ingle, la cual coge con fuerza mientras la pareja disfruta del momento: “supongo que tendré una esposa hermana”, bromeó la enfermera sobre el alocado video que suma más de 19.1 millones de vistas.

La dama de honor pasada de copas

Luego que algunos usuarios no fueran tan optimistas sobre las bromas que hacía nuestra protagonista sobre esta mujer, fue la propia Heather quien develó el misterio; se trataba de una amiga a quien alguna vez consideró su “esposa del trabajo”, la misma que en la fiesta estaba con unas copas de más e hizo hasta lo imposible para mantener el equilibrio y no pasar la vergüenza de su vida, por lo que no le quedó más remedio que cogerse de Travis.

Incluso, el propio Travis hace su aparición en el video de su ahora esposa, asegurando que la alegre dama de honor estaba perdiendo el equilibrio producto el alcohol y no tuvo más elección que apoyarse en él, aunque sea de esa manera tan bizarra.

“El fotógrafo le dijo que hiciera una pose loca mientras mi esposa y yo nos besábamos. Y ella lo hizo y casi se cae... lamento decepcionar a todos los que querían que yo fuera un tramposo y que la dama de honor fuera mi rompe hogares. En realidad, no es lo que sucedió. Ella no me tocó la entrepierna. Simplemente, parece que ella lo hizo”.

No creen en la versión de Travis

Pero, pese a la aclaración pertinente del esposo de Heather, lo cierto es que muchos creen lo contrario: “están durmiendo juntos”, “ella está durmiendo con él, niña. Etiquétame cuando te enteres”, “mi mente traumatizada me dice que está mintiendo”.