En redes sociales como YouTube y TikTok se ha vuelto tendencia el video de un supuesto “fantasma” del asistente Alexa expuesto por un sujeto del Reino Unido, pero una vez que este diera mucho de qué hablar, por fin se conoce la verdad de este metraje que ha dado la vuelta al mundo e impresionando a más de uno.

Alexa incontrolable

Todo comenzó cuando, Lee, quien dirige el canal Really Haunted (con más de 165 mil seguidores) filmó un metraje en su hogar donde, supuestamente, un “fantasma de alta tecnología” se manifiesta por medio del asistente virtual creado por Amazon, Alexa.

“Lo que estás a punto de ver, creo, es demoniaco. Un mal en nuestro hogar. Mi familia y yo vivimos con estos y tratamos de documentarlo para que todos lo vean. Las siguientes imágenes pueden asustarte”, advierte el sujeto en la grabación.

Él se encuentra en su sofá y es despertado en horas de la noche fuertes golpes cuyo origen no logra distinguir; tras esto, Alexa, que se encuentra en la habitación más cercana, entra en funcionamiento sin que nadie la active: “Ella era mi esposa”, se escucha decir al asistente, a lo que el sujeto replica: “¿Quién era tu esposa?”

Pensando que no recibiría respuesta de esta inteligencia artificial, esta sorprende al responder: “Me la quitaste”. Pero, Lee no se queda callado: “No me llevé a nadie ¿Quién? Dime quién eres. Tienes a la persona equivocada”, “la encontré aquí”, dice el altavoz.

Pero, el video cogería un tono macabro cuando Alexa comenzó a reír, tras lo cual el hombre apagó el dispositivo.

¿Fake o real?

El video se hizo viral acumulando millones de reproducciones tanto en TikTok como en YouTube; sin embargo, muchos usuarios de estas redes sociales notaron algunas incongruencias en el mismo que revelaría que no se trataría de otra cosa que un fake: “Si observas de cerca, también puedes ver un orbe entrar en su espalda y poco después comienza a mostrar dolor en el hombro”.

Sin embargo, ha sido el propio Lee quien se ha encargado de deslizar la verdad sobre el supuesto ente demoniaco en su asistente virtual Alexa: “Al igual que todos los programas de caza de fantasmas, cualquier metraje debe tratarse solo con fines de entretenimiento. Estas son nuestras experiencias viviendo en un ‘casa embrujada’ y no han sido validadas por ninguna institución científica”, sentenció.