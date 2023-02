Una mujer se volvió viral en TikTok poner exponer a su esposo que no le fue leal ¿qué sucedió? Nuestra protagonista descubrió que su marido le era infiel con otra mujer, por lo que decidió confrontarlo en una llamada telefónica que grabó donde escuchamos al hombre negándolo todo, reacción que dejó consternados e indignados a millones.

Susy (@susy.1980) lo dice de la siguiente manera en la descripción: “nunca lo aceptan, aunque uno tenga las pruebas en la mano... muchas veces dejamos todo: sueños, metas por alguien que pensamos nos ama”.

Lo que vemos es la toma de un celular en medio de una llamada que dura poco más de 6 minutos donde le increpa haber recibido fotos de él dadas por la secretaria del sujeto, quien con tono nervioso le dice que está en su oficina, que le diga para qué lo está llamando, pero ella es directa: “¿tienes una amante?” el sujeto, con la voz aún dubitativa, asegura que nada de dichas acusaciones son reales, pero ella le cuenta sobre las fotos. Parece estar arrinconado.

Mira aquí el video viral

Acepta su traición

Sin embargo, cuando por fin admitió su infidelidad esgrimió una salida “inteligente” ¿Qué dijo? Le aseguró que la secretaria lo amenazó con enviarle las fotos a su esposa sino aceptaba tener relaciones sexuales con ella, por lo que le rogó: “amor, perdóname, si quieres renuncio al trabajo, vámonos, nos vamos con los hijos y empezamos de nuevo”.

Pero, el hombre se llevó el chasco de su vida, pues la mujer le dijo que había dejado la casa donde vivían, más cuando intentó convencerla, cortó la llamada. De inmediato, miles acudieron a la caja de comentarios para dar sus opiniones sobre este caso viral.

“Nunca me enojé tanto con un video”

“Mi ex también me juraba que no me engañaba, ya nos íbamos a casar y encontré mensajes donde le decía a su amante que no me quería y ya me iba a dejar”, “no entiendo que ganan en mandarle las cosas a la esposa, pero se agradece también porque así abrimos los ojos”, “mi papá hasta lloraba y tenía no uno sino algunas”, “un amigo de mi mamá siempre le dijo que nunca le creyera a un hombre cuando llora y se hace la víctima”, “cómo no le mentó la madre, qué paciencia”, “nunca me había enojado tanto con un video”, “es lo peor que podemos hacer las personas, dejar nuestros sueños y metas por la pareja”.