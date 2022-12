Una mujer de México utilizó sus redes sociales para contar cómo se enteró de que su esposo le era infiel con su hermano.

La usuaria, identificada como @bennyylareina, compartió un video en donde se puede ver a su pareja y a su familiar caminando en la calle tomados de la mano.

“20 años fingiendo ser el hombre más fiel que hasta hijos tuvimos. Ya me lo habían dicho que tanta caballerosidad es raro, pero ¿Porque carajo con mi hermano? Lo bueno es que le sacará toda la plata también a él. Luego, vendrá como el perro arrepentido y nunca lo voy a perdonar”, escribió la mujer, cuyo video se viralizó con más de 3 millones de reproducciones.

Mira aquí el video viral

Ante la gran cantidad de preguntas que le hicieron los internautas, la usuaria subió un segundo clip en donde comparte detalles sobre su caso.

“Una persona que vive cerca y nos conoce y somos amigas. Entonces, ella fue la que los clavó y me pasó el video y me dijo: ‘Oye, yo te quiero preguntar algo’, pero me lo dijo en plan risa porque no estaba ella segura de que él fuera. ¡Claro que lo conoce! Pero como lo vio de espaldas y a mi hermano no lo conocía. Entonces, me dijo: ‘¿Ese no es tu marido?’, a ver deja ver el video bien, y yo que: ‘¡Claro que sí es mi marido! Maldito desgraciado. Pero si ese es mi hermano’”, contó.

Ya había pasado por algo similar

Además, contó que ideó una trampa para atraparlos infraganti. Un día, llegó a casa y los encontró en estado de ebriedad besándose. Molesta, cogió una escoba y los echó de su hogar.

Por otra parte, admitió que no es la primera vez que le ocurre algo similar, pues a los 17 años su hermano también le había quitado un novio, pero nunca se imaginó que esta situación se volvería a repetir muchos años después con su esposo.

Finalmente, la mujer reveló que planea mudarse lejos para dejar atrás a las personas que le han hecho daño.