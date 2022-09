Las redes sociales son el lugar ideal para exponer un sinnúmero de locuras u ocurrencias de las personas, tal y como pasó en una discoteca de Perú donde se encontró al que ha sido bautizado como el ‘Chómpiras huancaíno’, el cual se ha vuelto tendencia completa en TikTok, red social donde acumuló miles de reproducciones.

Furor en la discoteca

La cinta fue compartida desde la cuenta de Ociosito Perú (@chunchulibrothers) el pasado 22 de setiembre, en cuya descripción insertada reza lo siguiente: “Ahora salió el ‘Chómpiras huancaíno’”.

Lo que vemos en las imágenes es un hombre vestido con calzado blanco, pantalón negro, saco del mismo tono, y debajo un polo de rayas horizontales blancas y negras. El sujeto ingresa a la discoteca en Huancayo, hace una pausa tras superar la entrada y, de inmediato, hace un movimiento similar al del popular personaje creado por Chespirito.

Haciendo los pasos del ‘Chómpiras’

De inmediato, lo vemos dando pasos de baile en su lugar cogiendo, eso sí, un vaso de cerveza. Al rato, notamos a un acompañante peinarlo para luego propinarle una cachetada provocando que dé unas dos vueltas en su eje, recreando una escena del popular show mexicano.

Finalmente, el ‘Chómpiras huancaíno’ puede disfrutar de la fiesta al encontrar una chica con la cual poder bailar muy amenamente.

“La ‘Vecindad’ se encuentra en Perú”

De inmediato, no se hicieron esperar los comentarios hilarantes dentro de la publicación que viene acumulando más de 742 mil reproducciones: “ya me imagino las calles y las discos este Halloween”, “mi momento ha llegado, yo seré Kiko”, “su entrada me vacila. Igualito”, “toda la vecindad está en mi Perú”, “ya me cansé de ser espectadora. Seré la Popis”, “ya no sé si estoy en Perú o en México”, “yo seré la Chimoltrufia de Huancayo”.