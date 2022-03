Una joven cuya jefa le robó su trabajo en repetidas ocasiones contó cómo hizo para que esto dejara de suceder. Cristina Sevcenco, de 25 años, de Rumania, utilizó su cuenta de TikTok para dar detalles del hecho, volviéndose viral rápidamente.

“Pasé por una oficina y vi que mi trabajo se presentaba en una sala llena de personas muy poderosas”, dijo la chica en conversación con BuzzFeed. Se trataba de una investigación de mercado que ella había llevado a cabo con bastante esfuerzo. “Sin embargo, mi nombre no fue mencionado ni una vez”, agregó. “Me rompió el corazón”.

A Cristina, quien se abstuvo de mencionar el nombre de su entonces empleadora, se le dijo que rara vez sería ella quien presentara su trabajo, pero se sorprendió cuando descubrió que su jefa había eliminado su nombre de la presentación de PowerPoint. Tras ello, decidió tomar cartas en el asunto.

“Mi jefa le presentaba mis ideas a sus superiores como si fueran de ella”, explicó en un clip de TikTok que ya supera los más de 3.7 millones de reproducciones. Luego, señaló que agregó a sus diapositivas una firma digital suya en forma de marca de agua, la cual aparecía cada vez que alguien descargaba la presentación. Esta, por cierto, no se podía eliminar.

Desafortunadamente, las cosas no resultaron de la forma esperada. Cuando su jefa se enteró, se acercó a reclamarle que quitara la marca de agua, le mandara el proyecto de nuevo y no volviera a colocar su nombre nunca más.

“Días después, le avisó a su superior que hablara conmigo sobre cómo funcionan las cosas aquí. Mi carrera se ralentizó definitivamente. Ella ya no me daba tantos proyectos. Más tarde, supe que me habían sustituido y que contaba con 21 días para encontrar otro trabajo”, expresó.

No obstante, su presenta laboral mejoró tras el incidente. Ahora tiene otro empleo y además trabaja como freelance. “En algunas empresas, sobre todo en las que yo trabajé, el ambiente es muy tóxico y es muy común que te roben el trabajo”, advirtió en la red social.

Claves para llevarte bien con tu jefe

El hecho de que exista una mala relación entre tú y tu jefe puede ser motivo de que tu desempeño laboral no sea el mejor. Por otro lado, una persona trabajaba con mayor motivación cuando la relación con su jefe es buena, señala el medio IPS.

A continuación, algunas cosas que puedes tomar en cuenta para mejorar tu vínculo laboral con tu empleador:

Ten en cuenta sus preferencias: Al momento de llevar a cabo tus actividades, ten en cuenta lo que tu jefe espera que hagas. Por ejemplo, si es una persona a la que le gustan las estadísticas, puedes entregarle reportes con gráficos y porcentajes. Por el contrario, si le gustan las cosas directas, omite información innecesaria.

Ofrece soluciones, no problemas: En una empresa, siempre van a surgir situaciones problemáticas que te afecten, así que antes de acudir a tu jefe y agobiarlo, piénsalo 2 veces. La razón principal por la que te contrataron es para resolver problemas, no para agrandarlos o generar nuevas situaciones de conflicto, así que en la medida en la que lo soluciones tú mismo mejor. Con ello ganarás su confianza.

Aprende a comunicarte: Los jefes suelen ser personas muy ocupadas, por lo que hay que saber cuándo es el momento oportuno para abordarlos, si queremos hacer visible nuestro trabajo o presentarle nuevas propuestas. En ese sentido cada jefe es distinto, habrá con quien puedas platicar a la hora de la comida o durante una junta de trabajo. Tu trabajo será ubicar esos momentos, así evitarás acercarte a él cuando más pendientes tiene y menos atención te prestará.

No intentes tomarlo por sorpresa: En un afán por querer sorprender al jefe con nuestro trabajo, puede que consigamos todo lo contrario. Un jefe se siente cómodo teniendo el control de la situación en todo momento, así que si tú haces algo sin consultárselo, por muy bueno que esto sea, quizá la sorpresa no sea tan agradable para él.

No trates de caerle bien: Una cosa es ser educado y cordial, pero más allá de eso, cualquier esfuerzo no laboral que hagas por ganarte su aprecio es perdida de tiempo. Tampoco hay que ser introvertido, simplemente sé tú mismo y demuestra tu valía con hechos.