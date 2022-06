Una joven descubrió que su novio le era infiel tras ver con atención una foto publicada en las redes sociales. Mediante su cuenta de TikTok, la usuaria @jeddamindtricks compartió detalles del incidente, volviéndose viral rápidamente.

Jedda explicó que, al navegar en Instagram, encontró una foto en donde se ve el pedido de desayuno de una mujer. Cuando vio la instantánea, reconoció el dedo pulgar de su entonces pareja, quien además solía pedir ese mismo platillo, señaló el medio Mirror.

Ante las evidencias, la joven se armó de valor y no dudó en pedir explicaciones. Finalmente, el joven negó saber de lo que estaba hablando, a pesar de que, según Jedda, este la engañaba con la mujer que había subido la foto en cuestión.

“Cuando atrapas a tu novio engañándote porque reconociste su pedido de desayuno y su pulgar en la publicación de Instagram de otra chica”, escribió la usuaria, cuyo video superó el medio millón de reproducciones.

“Me había estado engañando casi los dos años y medio”

Tras despertar el interés de la gente que comenzó a hacer preguntas sobre su historia, Jedda proporcionó más detalles.

“¿Era la chica una amiga en común?”, preguntó una usuaria. “Me ha pedido que no la involucre públicamente, así que mantendré el trato porque ella está pasando por lo mismo que yo, nos mintió a las dos”, respondió Jedda. “Pero básicamente ninguna de nosotras sabía que la otra existía y cada una obtuvo una excusa diferente cuando lo confrontamos después de que encontré las fotos y le envié un mensaje”.

“No estoy segura de si ella todavía está con él, pero no me puse en contacto de inmediato y él todavía mantiene que no hizo trampa”, agregó. “Todo sucedió hace como una semana, pero cuando ella y yo comparamos lo que sabíamos, me di cuenta de que me había estado engañando casi los dos años y medio”.

Cómo descubrir una infidelidad

Hay varias claves para saber si tu pareja es infiel y te engaña. Según el sitio psicologiaymente.com, estas son algunas de ellas:

Señales visibles: Resulta que estás haciendo algo y ves que la camisa de tu pareja desprende un fuerte olor a perfume de mujer; tu pareja llega a casa y tiene una mancha de pintalabios en cuello o llega del trabajo con el cabello despeinado. Estas pueden ser señales indicadoras de que algo puede haber pasado. Ahora bien, una sola ocasión no es suficiente como para dudar de alguien. Distintos sería si esto ocurre en repetidas ocasiones.

Cambio de hábitos: Conoces perfectamente a tu pareja porque conviven juntos muchos años. Pero lleva unos meses comportándose de forma extraña y ha adoptado hábitos que antes no tenía. Por ejemplo, revisa su smartphone cada día antes de acostarse y se pasa horas enganchado al aparato cuando sale de trabajar. Encima, cuando le preguntas con quién habla tanto, evita responderte, se muestra tenso y te oculta las conversaciones.

No sabe que responde o no concuerdan sus historias: No solamente se muestra tenso u oculta conversaciones, sino que cuando le haces una pregunta, como por ejemplo, “¿qué has hecho al salir del trabajo?”, no sabe qué responder.

Se pone a la defensiva: Y claro, a ti te extraña su comportamiento, por lo que le preguntas algo para que te lo aclare. En vez de actuar de manera serena, sabiendo que no tiene nada que ocultar, resulta que se enfada y al final evita responderte. No hay motivo para ponerse así, a no ser que esconda algo.

Muchas horas de trabajo: Las personas infieles suelen utilizar el trabajo como excusa. Si antes solía trabajar sus 8 horas diarias, ahora sale siempre más tarde de la faena, incluso tiene que irse de viaje con la empresa y ahora también trabaja los sábados... Estos son algunos indicadores que pueden hacerte sospechar de sus verdaderas intenciones.

Quiere ir solo a todos lados: Puede que su relación no pase por su mejor momento, pero nunca se había comportado de manera que evitaba tu presencia en muchas situaciones. Ahora prefiere estar solo en la habitación o ir solo a cualquier lugar. Evidentemente todo el mundo necesita su espacio, pero este no es el motivo de su actitud.

Presta excesiva atención a su aspecto físico: Presta mucha atención a su aspecto físico, se viste mejor, usa aftershave todos los días e incluso vuelve al gimnasio pese a tenerlo olvidado. Se comporta igual que cuando comenzaba la relación contigo, pero que con el tiempo parecía haber olvidado.