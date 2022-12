Si uno es aplicado con el estudio en la escuela o la universidad, aprobar una materia no será pan comida, pero sí algo más sencillo, pero algunos más relajados esperan a última hora para prestar atención a clases y, en no pocas ocasiones, esto no da resultados, pero un alumno de Argentina, quien seguramente no tomó estos consejos, sabiéndose entre la espada y la pared a punto de reprobar una materia, se jugó su última carta haciendo un desesperado baile a su maestra para que esta no lo repruebe. El hilarante momento quedó inmortalizado en TikTok y se hizo viral de inmediato, arrancando millones de carcajadas.

Bailando para no ir al sustitutorio

Luzmila Cordero (@luzmilacordero) se encontraba en el aula cuando grabó a uno de sus compañeros, vestido con pantalón de buzo negro, polera oscura, cabello corto teñido, acercarse simulando movimientos cadenciosos hacia la maestra que lo miraba de reojo.

Cuando el joven llega hasta la docente, esta no deja de hablar mientras el muchacho la rodea con sus brazos a la vez que mantiene los movimientos a ritmo de reggaeton, improvisa un twerking mal hecho. La profesora evita reír ante el cómico momento, pero cuando lo mira lanza una sonrisa y el video se corta.

Mira aquí el video viral

“Cuando no te querés llevar Literatura”, se lee en la leyenda del clip que tiene poco más de 3.9 millones de vistas con miles de usuarios que no paran de reír, mientras otros han destacado la belleza de la imperturbable maestra.

Enamorados de la maestra

“Está re linda la profe, che”, “eso pasa cuando eres la ‘colega’ de tu alumno y no su profesora”, “le puso onda”, “yo lo apruebo”, “yo haría lo mismo, nomás que mi profe me va a retar”, “soy fan de este chico”, “¿el jugador de Brasil?”, “esa es la actitud; ser amigos de os profesores y saber llevar las cosas”, “encima, está linda la profe”, “vos haciendo de todo para aprobar”, hasta ahora no sabemos si el muchacho se salvó o tendrá que ir a los sustitutorios.