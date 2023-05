Cristian Michell es un taxista de México que pasó por un momento difícil cuando fue a recoger a una persona. De acuerdo a su desgarrador relato, que ahora mismo es viral en TikTok, tuvo que llevar a una anciana al asilo. Todos los detalles del hecho los hallarás en esta nota.

El hombre reveló lo ocurrido a través de tres videos que compartió en la mencionada red social (su cuenta es @cristian_michell). En el primero dejó en claro que un día, a eso de 10 de la mañana, no quería aceptar ningún servicio, ya que estaba decidido a tomar desayuno; sin embargo, se olvidó de apagar la aplicación de Uber. Es por eso que le llegó una alerta.

“Y yo no puedo rechazar viajes porque Uber me penaliza”, aseguró el taxista, que eventualmente llegó al lugar donde tenía que recoger a su cliente. Estando ahí, vio a una anciana sentada en una banqueta con cinco bolsas negras. Según dijo, la señora lloraba.

Mira aquí el video viral número 1

Como Cristian se puso en contacto con la persona que le solicitó el servicio, esta le indicó que no iba a salir de su casa y que debía llevar a la mujer de la tercera edad que estaba en la calle. Es así como el conductor se bajó de su vehículo para ir hacia la anciana. Ella, al verlo, lloró más.

En el segundo video viral, el taxista aseguró que le preguntó si podía ayudarla en algo. “Entonces me dice: ‘Es que no me quiero ir. Yo nada más me hice pipí’”, contó el hombre, quien se quedó en shock al escuchar sus palabras. Luego indicó que ella le pidió lo siguiente: “Dile a mi hija que no hice nada malo, que si quiere yo lavo mi ropa, que yo nada más me hice pipí. No hice nada malo”.

Mira aquí el video viral número 2

Pero a pesar de todo ello, él tenía que cumplir con su deber. Es por eso que acomodó todo en su vehículo para que la anciana ingresara. “Cuando se subió al carro, en la parte de atrás, empezó a bajar el vidrio ella solita. Ya nos íbamos y se asomó por la ventana y le echó la bendición a la casa”, recalcó Cristian.

Ya durante el viaje, la señora le contó que su yerno se enojó con ella porque se había orinado en la ropa. Aquel sujeto, de acuerdo al tercer video viral, le gritó que ya estaba cansado de su persona y que la iba a mandar a un lugar para que esté cómoda.

Mira aquí el video viral número 3

La anciana no fue defendida por su hija

Como la hija de la mujer de la tercera edad no la defendió en ningún momento, el yerno, tras hacer una llamada a un asilo, puso la ropa de la anciana en bolsas negras y luego llevó a la señora a la calle, donde le pidió que se sentara y esperara un taxi.

“Dice que eso fue antes de las 9 (am). Wey, a mí me llegó la alerta como a las 10 de la mañana. Pobre señora”, precisó el taxista. “Me dice la viejita: ‘Mi hija no era así, pero como ya vendí todas mis propiedades y les repartí el dinero a mis hijos de una vez, cambió mi hija y la verdad que la desconozco’”, agregó el conductor.

“Me dijo: ‘Con decirte que yo hice el desayuno y ni siquiera me ofrecieron desayunar. Ando en ayunas”, manifestó después Cristian, quien, tras escuchar eso, decidió regalarle una “tortita” que se había comprado.

Cuando llegaron al asilo, la señora le agradeció por haberla escuchado y por la “torta”. Pero eso no es todo, pues también le contó que ni su hija ni su yerno se acordaron que ese día era su cumpleaños. El taxista aseguró que no le cobró nada a la anciana y que al menos le queda de consuelo saber que ella ya no estará con personas que le hagan sufrir.

