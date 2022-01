Dico es un perro de España que se ha ‘robado’ la atención de usuarios de distintas redes sociales debido a que se dio a conocer su historia. Él pudo reencontrarse con su familia tras perderse en 2015. El conmovedor momento quedó registrado en un video que debes ver sí o sí.

Quien encontró al can es Pepa Tenorio, una mujer de Granada. Ella publicó hace poco el mencionado clip en su cuenta de Instagram (@lapepatenorio) informando que, cuando iba por la carretera con su pareja, vio al animal. Como en ese entonces tenía el lector de microchips en su coche, decidió usar el aparato.

SU DUEÑO FALLECIÓ SIN HABERLO ENCONTRADO

Es así como la mujer descubrió que Dico tiene un microchip. Ella, según contó, llamó a una veterinaria para comprobarlo y le indicaron que el can estaba perdido desde el 2015. Cuando se puso en contacto con el dueño, él le informó que llevan 7 años buscándolo. “Era de su padre que, por desgracia, falleció, y el hombre murió buscando a su perro”, sostuvo.

“Estoy súper emocionada porque vamos ahora mismo a entregárselo. De verdad, por cosas así, ponerle los chips a los perros, por favor”, agregó la mujer en el video viral, que después mostró cómo fue el conmovedor reencuentro del animal con su familia.

“Por favor, siempre que veáis un animal en la calle, no paséis de largo. No sabemos su pasado, no sabemos si detrás hay una historia y una familia que lo busca, y si no la hay, seguro se puede encontrar algo para ayudarle. El egoísmo humano nos hace no querer complicarnos la vida y mirar siempre hacia otro lado... Yo hoy FELIZ”, se lee en la descripción de la publicación de Pepa Tenorio en Instagram.

