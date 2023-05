La diferencia entre un secador de pelo en España con otro en EE.UU. se hace viral

Las redes sociales se han convertido en la plataforma para que personas que deciden mudarse a otros países compartan su experiencia y hablen no solo de la parte positiva, sino también sobre las dificultades o choques culturales con los que se enfrentan al emigrar por primera vez. El siguiente video precisamente trata sobre eso y se ha hecho viral en TikTok.

Generalmente los videos que tratan las diferencias entre países y que se han hecho virales en los últimos meses tocan el tema salarial o gastronómico. Ambos temas son muy recurrentes entre los usuarios de las redes sociales. Pero en esta ocasión, la usuaria de TikTok @6silene nos aporta una comparativa que todavía no habíamos tenido en cuenta y que involucra a los electrodomésticos.

Diferencia en los secadores de pelo

En los 14 segundos que dura el video, la usuaria muestra primero como se seca el pelo con su secador de cabello en España. No se ve nada raro en esta actividad que hacemos tras bañarnos.

Sin embargo, la escena salta a Estados Unidos, donde la joven quiere secarse el pelo, pero con resultado muy distinto, como se puede apreciar en el clip. “La leyenda dice que aún sigue intentando secarse el pelo...”, escribe en la descripción del video viral.

Pero, ¿Cuál es la razón de esta diferencia? Como señalan muchos usuarios en los comentarios del clip, el voltaje común en Estados Unidos es de 120v y la frecuencia de 60Hz. Mientras que en España, el voltaje más frecuente es de 230v y la frecuencia de 50Hz.

Video viral

El video de @6silene suma más de 749.000 reproducciones, 52.000 ‘me gusta’ y más de 460 comentarios. La mayoría de ellos, haciendo bromas sobre la curiosa diferencia entre países.

Los comentarios de los usuarios no tardaron en hacerse llegar en el video viral: “Te seca el pelo de 5 a 7 días hábiles festivos no incluidos”; “Se te seca antes soplando”; “Me pasó recién llegando a España pero a la inversa, no sabía que mi secador podía calentar tanto, casi me quemo viva”; “En México me pasó lo mismo! 3 horas para secarme el pelo”.