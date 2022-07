En Estados Unidos, es bastante común que se realicen las fiestas de graduación donde se eligen al rey y la reina del baile, pero a veces esto no sale como se quisiera y un video de TikTok que se ha vuelto tendencia por las razones equivocadas lo demuestra ¿Por qué? Pues el DJ escogió la canción menos apropiada para la ocasión, pues uno de los reyes era una joven en silla de ruedas, lo que causó la indignación de miles de usuarios de esta red social.

Una fiesta de graduación polémica

El metraje original fue grabado en Texas durante el 2017, pero recién fue compartido en la plataforma china por la usuaria Celeste Orozco el cual, desde que fue compartido el pasado 29 de junio viene acumulando más de 17.3 millones de reproducciones.

Todo sucede cuando el encargado de la música del evento reprodujo “Thinking Out Loud” de Ed Sheeran como fondo para celebrar la elección de los reyes, pero todo se tornaría sumamente incómodo, pues en uno de los pasajes de dicha canción se puede escuchar la frase: “... cuando tus piernas no funcionan como antes”, lo cual afectó directamente a la reina del baile, una chica en silla de ruedas y amiga cercana de la tiktoker que compartió la cinta.

Podemos ver que los asistentes se percataron de esto, por lo que sus reacciones no pasaron desapercibidas, más aún cuando Sarah Mendenhall, la reina del baile, se sintió sobrecogida con este incidente: “Esto me perseguiría el resto de mi vida si fuera el DJ”, escribe Orozco dentro del metraje.

Durísima crítica

No logramos ver el rostro de Sarah, pero, al escuchar dicha frase ella alza los brazos queriendo entender lo que sucede, su compañero, el rey del baile, parece tratar de explicar lo que está pasando, lo mismo que una mujer adulta cerca a ellos.

En la caja de comentarios, los usuarios de TikTok, simplemente, sepultaron el accionar del DJ: “Él sabía, exactamente, lo que estaba haciendo. Eso está jodido, hermano”, “dijo: ‘espera, tengo la canción perfecta’”, “la chica que quedó en segundo lugar le dio al DJ 20 dólares para tocar eso”, “no hay manera”, “personalmente, me hubiera ido”, “soy DJ de bodas. No podemos conocer todas las letras de todas las canciones, pero, maldita sea”, “habría estado tan avergonzado y solo lloré y me fui. Espero que esto no arruinara su noche”.

La respuesta de Sarah

Sin embargo, nadie esperó que la propia Sarah Mendenhall se haría presente y respondiera a los usuarios en la publicación: “Me pareció muy divertido e irónico. No supe lo que estaba sonando hasta mucho después porque estaba tratando de bailar. Tuve una gran noche de graduación y me reí mucho al día siguiente”.