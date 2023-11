Trabajar en el entorno de una sala de urgencias puede cambiar la perspectiva de cualquier profesional de la salud. Precisamente, una joven médico utilizó sus redes sociales para publicar un video en el, además de hablar sobre esta ajetreada experiencia profesional, revela las decisiones que ha tomado para su propio bienestar.

Cristina Pallas (@cristina.pallasg) es una usuaria española que, usualmente, se dedica a compartir su día a día mediante su cuenta de TikTok. Recientemente, subió un clip en donde señala las cosas que, bajo ninguna circunstancia, volverá a hacer tras trabajar en urgencias.

“Subirme a la moto de alguien, da igual la confianza que tenga”, empezó diciendo. Según contó, se producen una gran cantidad de accidentes de este tipo y también en patinetas.

Otra de las cosas que ha descartado es subirse al auto de alguien que haya bebido, aunque sea solo “un vasito”. La joven señala que en la mayoría de accidentes de tránsito que atendió en sus turnos, el conductor “había bebido”.

Cristina también asegura que nunca más piensa saltarse una visita al dentista, a pesar de la pereza que pueda sentir. ‘’Veo un montón de tags con caries y a veces las cosas se complican y vienen los pacientes con unos abscesos enormes’', explicó.

De la misma manera, aseguró que nunca más iba a levantarse temprano para realizar deporte ya que no estaba dispuesta a reducir su horario de sueño. ‘’Son mucho más importantes que hacer deporte’', afirmó, haciendo hincapié en la importancia de acostarse temprano para no sacrificar horas de sueño, vitales para gozar de una buena salud.

Finalmente, indicó que ha dejado de juzgar a las personas a pesar de las costumbres o malos hábitos que estas puedan tener: “Luego vienen los pacientes y te cuentan cada historia que alucinas. Tienen unas vidas que están muy desestructuradas y piensas que lo mínimo que harías sería beber o fumar en esa situación. Juzgar en ese sentido nunca lo voy a hacer’'.

El testimonio de la profesional de la salud se viralizó con más de 90 mil reproducciones y generó una gran cantidad de comentarios.

“No soy médico pero me parece muy sensato todas las que has dicho”; “dormir es sagrado”; “Gracias por lo de beber o fumar. Es algo que mucha gente no entiende”, escribieron las personas.

¿Cómo mantener una buena salud?

Mantener una buena salud se basa en tres pilares clave: la alimentación, la actividad física y la gestión del estrés. Comer una dieta equilibrada que incluya frutas, verduras, proteínas magras y granos enteros, mientras se evita el exceso de azúcares y alimentos procesados, es esencial.

La actividad física regular, como caminar, nadar o hacer ejercicio, fortalece el corazón, los pulmones, los músculos y los huesos. Se recomiendan al menos 150 minutos de actividad moderada o 75 minutos de actividad intensa por semana.

Además, es importante gestionar el estrés a través de la meditación, el yoga o la respiración profunda. Mantener un horario de sueño regular y mantener conexiones sociales sólidas también contribuye a una buena salud física y emocional. En resumen, una dieta equilibrada, ejercicio regular y la gestión del estrés son esenciales para una vida saludable.

