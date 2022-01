Mediante las redes sociales, se dio a conocer el caso de un hombre que aseguró haber donado un riñón a su suegra. Pese a su gesto, su novia lo dejó y se casó con otra persona poco tiempo después. “Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes”, escribió Uziel Martínez, cuyo video se viralizó con más de 14 millones de reproducciones.

Luego de la confesión, que forma parte de una tendencia de TikTok que pide a los usuarios revelar los sacrificios que hicieron por amor y que no fueron valorados en su momento, el hombre, que es docente en Baja California, México, dio detalles de lo sucedido.

Video viral de hombre que donó un riñón a su suegra y aún así su novia lo dejó

En otro clip publicado posteriormente, respondió a quienes le mandaron mensajes de apoyo y aliento. “Quite esa cara compa, ella perdió un gran compañero... siga adelante va a encontrar a la mujer perfecta que lo valore”, escribió un internauta.

“De hecho yo estoy bien, estoy bien emocionalmente, creo que ella también. No tengo nada en contra de ella, estamos en buenos términos. No somos amigos, pero tampoco nos odiamos. Yo solo lo hice por hacer un TikTok. No creí que se fuera a salir esto de control”, respondió Martínez.

Por otra parte, el docente dijo no tener problemas de salud y que continúa con su vida con normalidad. Además, cuando le pidieron que no lo vuelva a hacer, Martínez explicó por qué no es posible repetir el proceso.

“Nada más tenemos dos riñones y si ya di uno nada más me queda otro para mí, así que... no se puede lo siento”, agregó.

Esta serie de clips viene después de que se volviera viral el video de un joven que aseguró haber abandonado sus estudios en Harvard para estar cerca de su novia. Lamentablemente, su amor no fue correspondido y lo terminaron abandonando.