Eddie Van Halen murió a los 65 años víctima del cáncer pero su legado musical vivirá por la eternidad. Justamente un video compartido por Loudwire se volvió viral en YouTube tras la noticia de su fallecimiento en cuestión de minutos al recopilar 11 de sus momentos más icónicos con el instrumento musical que lo catapultó a la fama: la guitarra.

Ice Cream Man, un solo con Tony Levin, Unchained, Hot for Teacher, Jump, Panama, Beat It, Cathedral, Running With the Devil, Hollywood 2015 y Eruption es el orden de las apariciones de Eddie Van Halen en el material publicado por Loudwire, que hasta el momento tiene más de 45,000 reproducciones y contando.

Y es que no solo fue pieza fundamental para que su banda Van Halen figure en el Top 20 de los artistas más vendidos de todos los tiempos y su inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2007, sino que gracias a su virtuosismo el músico ocupa el puesto 8 en la lista de los 100 guitarristas más grandes de la revista Rolling Stone.

Durante gran parte de su carrera, Eddie Van Halen escribió y experimentó con sonidos mientras estaba ebrio, bajo los efectos de las drogas o ambos; sin embargo, fue un innovador ya que fusionaba partes de distintas partes de conocidos fabricantes de guitarras como Gibson y Fender, además de crear sus propios diseños gráficos para sus instrumentos.

Van Halen, quien se mantuvo sobrio desde 2008, perdió un tercio de su lengua por el cáncer que eventualmente avanzó hacia su esófago. En 1999, tuvo un reemplazo de cadera. Estuvo casado dos veces: una con la actriz Valerie Bertinelli (1981-2007) y luego con la doble de acción convertida en publicista Janie Liszewski (2009). (Con información de AP)

