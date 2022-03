En todas las redes sociales está circulando un video que ya se hizo viral. Nos referimos a la acalorada discusión de un anciano, completamente molesto, con otro hombre, que aparentemente habría agredido a una mujer al interior de un establecimiento en España.

La polémica escena ocurrió en un bar del municipio de Cantoria. Tal y como se observa en la grabación, la pelea comienza siendo verbal. “A una mujer no se la toca. Y porque no tengo pistola, porque si no te pegaba un tiro”, indica el anciano.

Ante esta amenaza, el sujeto, también de la tercera edad, responde. “Te pego una hostia, yo no me he metido contigo”, expresa. Sin embargo, el hombre agarra su bastón e insiste en su reclamo. “Lo que has hecho tú es una pena, eres un guarro asqueroso”, señala.

Durante la pelea, el señor del bastón acusa al cliente, que se encuentra en la barra del recinto, de haber “tocado el trasero e intentar darle un beso en la boca” a una muchacha sin su consentimiento. No obstante, el acusado le explica que conoce a la mujer desde “hace mucho tiempo”.

Luego de intercambiar algunos insultos, el anciano cumple su amenaza: levanta el bastón y le propia un golpe en la cabeza. Segundos después, él abandona corriendo el bar, mientras que el agredido empieza a sangrar.

Investigan los hechos

Según el portal español La Voz, la víctima terminó con “lesiones leves”. Por si fuera poco, la Guardia Civil confirmó que se ha presentado una denuncia y existe una investigación abierta para esclarecer el caso.