Una mujer de Estados Unidos utilizó la plataforma de TikTok para contar su dramática historia y pedir ayuda a través de una serie de videos virales. Luego de retrasarse 20 días con el pago de alquiler, el dueño de la vivienda decidió tomar una drástica medida: cambió las cerraduras y arrojó sus pertenencias sin previo aviso.

La usuaria identificada como @sibrke, quien reside en Nuevo México, relató que el 20 de enero regresó a su hogar y percató que no había ninguna de sus cosas dentro del inmueble. Incluso, la norteamericana comentó que no podía ingresar a la propiedad, porque las llaves ya no eran las mismas.

En ese sentido, la estadounidense compartió una grabación donde mostró el interior de la vivienda desde una ventana. Tal y como se observa en las imágenes, el departamento lucía vacío y sin sus pertenecías, que supuestamente habían sido tiradas a la basura.

“Trabajamos muy duro por lo que teníamos. Esta es la primera vez que nos retrasamos con el alquiler. 20 días de retraso en el alquiler y el propietario cambió las cerraduras y todas nuestras cosas fueron tiradas”, señaló @sibrke, cuyo clip superó los 1.8 millones de visualizaciones.

La leyes de Nuevo México precisan que si un un inquilino no paga a tiempo, el dueño debe mandarle un aviso escrito que informe que cuenta con tres días para pagar la deuda. En caso de no cumplir, inicia el proceso de desalojo.

El motivo del atraso

Ante las numerosas consultas, @sibrke aclaró que se retrasó con el pago, ya que destinó dicho monto en la nueva casa donde vivirá junto a su familia. Además, la mujer precisó que en anteriores oportunidades se quejó de la malas condiciones del departamento.

“Cuando nos mudamos por primera vez -en agosto de 2021- no nos mencionaron acerca del moho que se acumulaba en el techo por encima de la ducha y tampoco la infestación de cucarachas”, indicó la usuaria en otro video.

Asimismo, la norteamericana reconoció que continúa afrontado problemas económicos: la echaron de su empleo en diciembre y su pareja está con licencia laboral debido a una lesión en la espalda. ”Nuestros ingresos han sido una verdadera mierd*. Es simplemente devastador porque hemos luchado mucho. A finales de 2020 nos quedamos sin hogar y batallé mucho durante el invierno, durmiendo embarazada en una carpa”, explicó.

“Ayuda”

Por otro lado, @sibrke pidió ayuda a sus casi 2 mil seguidores para encontrar a un abogado, porque necesita asesoría legal. “La razón es que nos estamos mudando de esta vivienda porque al final hallamos otro lugar más seguro y limpio para vivir”, reiteró.