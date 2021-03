Irreconocible. Así lució un vagabundo luego que recibiera un cambio de look gratis. Su nueva apariencia se hizo viral en TikTok y en otras redes sociales. Si aún no has visto el video que protagoniza, en esta nota podrás hacerlo sin problemas.

Dicho clip fue compartido por un barbero, cuyo usuario en TikTok es @jaypro.tv. Él contó en la grabación que el indigente le había pedido un dólar, pues estaba ahorrando para pagarse un corte de cabello. Lo necesitaba para poder conseguir un trabajo.

“Perdió a sus hijos y solo quiere recuperar a su familia”, escribió el barbero en su publicación realizada el 3 de febrero del presente año. Al entender la situación por la que estaba pasando el hombre, decidió regalarle el cambio de look que quería.

Miles de usuarios, que viven en países como Estados Unidos, México y España, aplaudieron el buen gesto del barbero y aseguraron que el vagabundo lució irreconocible. Algunos hasta se atrevieron a señalar que parece un “supermodelo”.

Lo concreto es que el mencionado video se volvió viral rápidamente en TikTok. Tanto impacto generó que ya se puede encontrar el clip en otras redes sociales, también con una gran cantidad de reproducciones y reacciones.

