Un supuesto repartidor de México se volvió viral en TikTok tras compartir un video en el que se come el pedido de un cliente por no haberle dado propina. La grabación difundida por el usuario @memin0409 generó opiniones divididas en la mencionada red social.

En el clip, de no más de diez segundos de duración, se lee: “El cliente olvidó la propina, yo olvidé las papas”. Acto seguido, se observa cómo el hombre se come la orden. Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en reaccionar al accionar del repartidor. Mientras que algunos se mostraron en contra, otros apoyaron su decisión.

“La propina no es obligatoria, sus papas sí lo son”, “Por eso no te dan propina”, “Nada honrado de tu parte”, “La propina se GANA” y “¿No se le llama robo a eso?”, fueron algunas de las críticas hacia el trabajador.

“Así debe de ser”, “Bien ahí, padrino”, “Es humor, banda”, señalaron otros.

Al notar que su video se viralizó con más de 235 mil reproducciones, el supuesto repartidor escribió: “Es un TikTok, no se estresen”.

¿En qué países es obligatorio dejar propina?

En la mayor parte de los países del mundo dejar propina es absolutamente voluntario. En algunos, no obstante, está mal visto. Y en otros la propina es una costumbre obligatoria y, de hecho, la cantidad aparece directamente en la factura de hoteles y restaurantes, señala el medio exoticca.com.