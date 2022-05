Hoy en día hay muchas jóvenes en distintas partes del mundo que sin problema dicen que no desean ser madres. Ese es el caso de Maria Angelopoulos, una chica de Australia que usó su cuenta de TikTok (@m.a.r.i.aaaaaaaa) para difundir un video donde revela los motivos por los que no quiere tener hijos.

La joven, de 21 años según The Sun, compartió una lista larga de razones. La primera y más importante de todas es que simplemente no quiere. Luego dijo: “Número dos, no quiero estar embarazada, no quiero que me crezca la barriga, que mi cuerpo cambie y que mis órganos se muevan y queden atrapados allí durante nueve meses”.

“A las mujeres les pueden pasar cosas aterradoras durante el embarazo, puedes perder los dientes, puedes perder el cabello, no quiero pasar por eso”, añadió. Además de los cambios que tendría su cuerpo en caso saliera embarazada, Maria dio a conocer que le preocupa que no le llegue a gustar un posible hijo.

“Número tres. ¿Qué pasa si no me gustan? Los niños van a crecer para tener sus propios pensamientos y sentimientos, sus propias opiniones. ¿Qué pasa si son realmente molestos y odio a mi hijo? ¿Qué pasa si se convierte en un macho alfa con un podcast? ¿Qué hago entonces?”, consultó.

Un posible apocalipsis también es un motivo para ella. “Pienso en las peores cosas que pueden pasar en el mundo y ya voy a tener que cuidarme a mí y a mi mamá, papá y mis hermanos. No quiero que un niño aumente el estrés. El mundo es un mal lugar. De manera muy realista, podríamos quedarnos sin comida en los próximos 25 años”, indicó.

Después de ello, Maria habló sobre el daño potencial que podrían recibir sus partes íntimas si da a luz. “No quiero tener que tener que dar a luz, es realmente aterrador. Las mujeres mueren durante el parto, como si te desgarraras hasta el ano y luego los médicos te cosieran. ¿Suena como un buen momento, no?”, manifestó.

“Soy muy rencorosa”, aseveró después. “Le diré a la gente que no quiero tener hijos y ellos dirán ‘cambiarás de opinión algún día’, por eso definitivamente no voy a cambiar de opinión. Desde que era joven, decía ‘solo quiero un niño joven para poder terminar con esto’. ¿Suena como alguien que es maternal para ti? ¿Eso suena como alguien que quiere un hijo y se le debería permitir traer un hijo al mundo? Absolutamente no”, precisó.

Le gusta mucho el papel de tía

Pero Maria es feliz cuidando los hijos de otras personas, siempre y cuando pueda devolverlos. “Soy una firme creyente de que se necesita un pueblo para criar a un niño, así que me encanta el papel de tía”, señaló.

“Si necesitas a alguien que cuide de tu hijo, lo haré. Si quieres ir a darte una ducha y tomarte cinco minutos a solas, yo cuidaré de tu hijo, pero al menos puedo devolverlos. Como madre, tienes la responsabilidad total del niño en todo momento. No quiero esa responsabilidad”, aseveró.

Gastar dinero en pañales y en la crianza de un niño no le agrada para nada. Sobre estos temas también habló y dejó en claro su posición. “¿Sabes que durante el embarazo puedes desarrollar diabetes de por vida? Esa es solo una de las cosas aterradoras que pueden suceder”, dijo después.

Pero eso no es todo, pues volvió a hablar sobre el embarazo. “Tus senos pueden volverse caídos. Cuando te quedas embarazada, tus senos se vuelven muy grandes y hermosos ordeñadores de mamá. Entonces adivina lo que sucede. Se encogen y tus pezones miran hacia el suelo. Entonces tendré que ir a operarme los senos y me gustan mis senos, no quiero hacer eso”, recalcó.

“Puedo simplemente empacar e irme y mudarme a Europa mañana si quisiera. No tengo que pensar en nadie más que en mí. Si tengo un hijo, tengo que pensar en sus pensamientos y sentimientos y cómo se sienten al hacerlo. Y no quiero cargar con esa responsabilidad. Quiero poder hacer lo que quiera, y no puedo hacer eso con un niño”, manifestó al final de su video publicado en TikTok, el cual ya posee más de un millón de reproducciones.

